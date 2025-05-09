工作穩定卻陷賭博成癮 醫：越賭越大應就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）30歲有穩定工作的陳姓男子因投資失利陷入借貸、投資惡性循環，就醫才發現有賭博成癮現象。醫師提醒，當越賭越大且越頻繁，並嚴重影響生活，已符合賭博成癮標準，應就醫。

將有價值的物品置於風險之中，目的是獲得更大價值的回報就可以稱作賭博。台北慈濟醫院身心醫學科醫師蕭彣卉今天透過新聞稿指出，麻將、樂透、運動彩券以及股票短線及當沖、加密貨幣與電子遊戲課金抽獎等都是日常人們所會接觸的事物。

蕭彣卉說，但若是這些事物的重要性已經凌駕於個人生活，即使出現負面後果，仍然越賭越大、越賭越頻繁，嚴重影響日常情況時，就已經符合醫學上賭博成癮的診斷標準。

她舉例，曾收治1名30歲陳姓男子，本身有穩定工作，平時也接觸短期炒股及加密貨幣投資，不料投資失利，便向銀行及信貸公司借貸，可仍舊陷入投資不可自拔，債務持續累積，與家人感情也因此變差，最終只能向親友借款。

這名個案情緒低落之際，在親友的勸導下就醫，經過評估與會談，個案被診斷為有賭博成癮現象合併憂鬱傾向。蕭彣卉說，透過藥物治療及安排心理諮商，半年後順利協助戒癮，目前已可控制高風險投資慾望，也逐漸修復與家人感情。

蕭彣卉解釋，賭博成癮的機轉涉及大腦的獎勵系統與行為控制區域。前額葉中紋狀體與邊緣系統受影響，使個體更容易對賭博產生渴望，並因多巴胺、血清素等神經傳導物質的變化，導致衝動控制降低，其程度與酒癮、毒癮相似。

至於在心理層面，蕭彣卉表示，成癮者常出現認知扭曲，如出現認為賭博結果有規律可循的「賭徒謬誤」；無法停止下注的「接近中獎效應」；以及高估自己影響勝負能力所導致的「控制錯覺」這些因素共同強化賭博行為，進而成癮。

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此外，蕭彣卉提醒，患者的支持系統亦是治療關鍵，包括家人、朋友及專業輔導團隊的陪伴與監督，能有效提升治療依從性，降低復發風險。透過綜合性治療與持續追蹤，患者能逐步重建健康的生活方式，減少賭博對個人及家庭帶來的負面影響。

她也建議，民眾遇到壓力時，可選擇有人際連結的紓壓方式，如和朋友一起運動、出遊等，且避免在心情或狀態不穩定的情況下接觸賭博行為，若發現自己或周遭親友出現上述成癮相關行為，就要有所警戒，及時尋求專業醫療協助。（編輯：方沛清）1140509