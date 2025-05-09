赴立院厚生會長交接典禮 卓榮泰盼行政立法充分合作

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院厚生會今天舉行會長交接典禮。行政院長卓榮泰受邀到場致詞時，除說明總統賴清德的健康台灣理念及相關政策推動，也希望行政、立法兩院充分合作，且沒有一件事情是中央可以單獨完成，一定是中央、地方合作。

立法院厚生會今天在立法院舉行「第33屆厚生會會長交接典禮」，由立法院長韓國瑜擔任典禮監交人，舉行交接儀式，由原任厚生會長、國民黨立委萬美玲將印信交給新任會長、民進黨立委蘇巧慧，卓榮泰等人到場觀禮。

卓榮泰致詞提到，賴總統過去也擔任過厚生會長，若未來要成立厚生會的會長聯誼會，可以找賴總統。健康台灣是賴總統的治國理念，在此大架構下，除提出很多論壇也完成了深耕計畫，行政院會逐年依序編列經費，現在也有「癌症三箭」、「三高防治888計畫」、挹注健保等，就是希望在健康產業上，給民眾更多的保障與支持。

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卓榮泰表示，政府該做的事會一步一步往前推，至於立法政策部分，也希望行政、立法兩院充分合作，因此未來在衛生福利部為主、行政院的系統中，一定會跟厚生會共同努力，一起討論更好的政策，而行政院會8日通過兒童托育服務法草案，也即將送立法院審議。

卓榮泰指出，沒有一件事情是行政院可以單獨做好的，一定是行政、立法合力來做；沒有一件事情是中央可以單獨完成，一定是中央、地方充分合作；更沒有一件事情是公部門自己可以做好，一定是公部門跟所有民間團體、學術單位一起合作，才能成為賴總統所說，讓民眾健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣，這就是健康台灣最高的理念。（編輯：張若瑤）1140509