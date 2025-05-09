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5月電子期金融期齊漲

2025/5/9 13:57
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（中央社台北9日電）台北股市今天上漲371.64點，收20915.04點。5月電子期收1133.05點，上漲18.65點，逆價差2.54點；5月金融期收2007點，上漲14.20點，逆價差8.45點。

5月電子期以1133.05點作收，上漲18.65點，成交503口。6月電子期以1122點作收，上漲16點，成交1口。

電子現貨以1135.59點作收，上漲25.12點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差2.54點。

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5月金融期以2007點作收，上漲14.20點，成交542口。6月金融期以1996.60點作收，上漲13.20點，成交5口。

金融現貨以2015.45點作收，上漲15.94點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差8.45點。實際收盤價以期交所公告為準。1140509

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