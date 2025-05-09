嘉義市義昌公園玻璃金字塔反光 四周住戶抗議

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（中央社記者蔡智明嘉義市9日電）嘉市義昌公園停車場外觀採金字塔玻璃帷幕設計，但玻璃反射陽光造成光害引起四周住戶抗議要求改善，市府今天說，帷幕已改採低反射材質，並將協助住戶施作隔熱紙、遮陽簾避光害。

國民黨嘉義市議員鄭光宏今天在市議會市政總質詢說，義昌公園地下停車場外觀採玻璃帷幕設計，市民稱「台版羅浮宮」是醒目的地標，但陽光照射在玻璃帷幕上造成四周住家光害，市府要儘速解決，平息怒火。

鄭光宏指出，附近的理髮店家說反射的光線很強烈，已影響生意，還有市民反應，走過公園也會被折射的光線刺到眼睛，他希望市府改善此情況，並幫受害住、店家加裝隔熱紙或窗簾。

嘉義市交通處長許啟明表示，「台版羅浮宮」正式名稱是「鑽石之心」，容納整合安全梯、無障礙電梯、廁所、停等空間，採光通風天井；其玻璃帷幕則已採用「茶褐色強化低反射玻璃材質」，相較一般玻璃能有效降低陽光反射強度、降低紫外線穿透。

此外，設計時特別調整玻璃帷幕的鋼構角度，減少反射光源直射影響，後續將再公園四周廣植喬木灌木，達到遮擋反射光源效果。

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針對說光害的店家、住戶，許啟明強調，將派員於影響時段至現場訪查，依個別情形及意願，協助施作隔熱紙減少光線影響及設置遮陽簾；並於不同季節觀察陽光反射角度變化，逐一將問題點排除。

市府表示，義昌公園地下停車場工程預定於今年第三季完工啟用，提供地下兩層共計147席停車位，同時地面層公園也進行更新再造，依照周邊居民需求保有遊憩廣場，另增加了廁所、無障礙電梯，兒童遊戲區亦全數更新為符合最新法規的遊具與運動休閒設施。（編輯：張銘坤）1140509