越南移工掉400萬元稱償買房借款 警持續釐清

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）越南籍胡姓嘉義石材廠移工7日搭台鐵列車，遺落約新台幣400萬元現金，胡姓男子雖自稱是要償還購置越南不動產借款，但鐵路警察對這項說法保留，正持續釐清詳細案情。

內政部警政署鐵路警察局高雄分局今天表示，胡姓男子稱鉅款來源是長年在台工作積蓄，部分向友人借貸，當天帶這筆錢是為先前購置越南不動產，要償還親友的借款；將持續派員相關比對及查證，全案仍有諸多細節待釐清。

警方調查，未婚胡姓男子10多年前起到台灣工作，很可能是多年積蓄加借貸，希望在故鄉買房成家立業，但金額龐大，警方仍在比對說法與資金來源，釐清後如果確定無不法，就會通知胡姓男子領回。

不過，胡姓男子案發後與1名自稱是胡姓男子「姊夫」的人原出面想領回款項，但經警方向內政部移民署查證，發現這名「姊夫」的越南籍妻子與胡姓男子無親屬關係。目前400萬元由台鐵保管，警方正持續蒐集比對相關證詞和證據，待完備卷證後報請檢方偵辦。

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高雄分局7日接獲國營台灣鐵路股份有限公司通報，指有旅客於列車上遺失鉅額現金，經查為胡姓男子搭區間車3258次由中洲站北上，於台南站下車時，忘記將裝有現金提袋帶下車，胡姓男子隨後到台南站服務台請求協助。

經台鐵列車長於車廂間尋獲與民眾描述特徵相符提袋，交給新營站人員及鐵警保管，由於金額龐大，立即通報員警到場，經清點提袋內金額約400萬元。（編輯：李明宗）1140509