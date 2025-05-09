機械出口值連3月成長 公會：新台幣升值壓縮利潤

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天下午公布4月機械出口值24.22億美元，年成長7.7%，已連續3個月呈現成長，不過公會指出，4月起到5月8日止，新台幣匯率升值8.7%，台灣機械產業無法及時避險，大幅壓縮利潤，企業經營面臨挑戰，公會呼籲政府適時協助調控匯率。

機械公會公布台灣4月機械出口值24.22億美元，較2024年4月出口22.48億美元，成長7.7%。若以新台幣計算約796.7億元，年成長10.4%。

累計今年前4月台灣機械出口值94.1億美元，年成長4.7%，若以新台幣計價約3091.8億元，年成長9.1%。

機械公會分析，台灣機械業出口值已連續3個月正成長，產業緩步回溫，不過工具機需求仍較疲軟，今年前4月累計出口值僅6.27億美元，年減10.7%，是下滑幅度最大的主要機械出口品項。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前4月台灣機械出口國前3大包括美國（26.3%）、中國大陸（22.7%）、日本（8.2%）。

觀察關稅變數，公會指出，4月初美國對外實施對等關稅政策，衝擊全球經濟，目前暫緩實施90天，但整體市場不確定因素仍在，影響全球經濟。

機械公會表示，美國是台灣機械最大出口市場，雖然台灣機械對美出口金額遠小於進口金額，但受對等關稅影響，未來機械產品對美出口金額，勢必受到影響。

在匯率部分，機械公會表示，台灣因資通訊與電子產品出口暢旺，帶動新台幣兌美元匯率較亞洲其他國家貨幣強勢，外銷為主的台灣機械產業，無法及時避險，大幅壓縮利潤，企業經營挑戰一波接一波。

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公會指出，相較關稅衝擊，新台幣匯率較競爭對手國大幅升值，影響層面更廣，不僅匯兌損失影響獲利，更可能造成價格較競爭對手國高、失去接單競爭力，後續恐打擊台灣機械出口，公會呼籲政府，適時協助調控匯率。

公會分析，從4月1日起至5月8日收盤止，新台幣升值幅度8.7%，同時期韓元升值4.5%，日圓升值2.5%，人民幣僅升值0.5%。（編輯：翟思嘉）1140509