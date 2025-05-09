偽造簽名詐領逾1萬元禮券 醫檢師判刑1年3月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北9日電）時任桃園市大園衛生所黃姓醫事檢驗師承辦愛滋病等防治計畫業務，涉偽造民眾簽名，詐領總價新台幣1萬餘元超商禮券，一、二審判處有期徒刑1年3月，昨天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，桃園市衛生局於民國109年間推出愛滋病及性病防治計畫，民眾到各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢，可獲贈超商面額新台幣50元的禮券1張。黃女是大園衛生所的計畫承辦人，負責篩檢及核發禮券等業務。

黃女取得並保管桃園市衛生局統一採購的超商禮券共290張後，於109年3月6日至同年8月31日間，涉嫌偽造多名民眾簽名，侵占價值1萬950元的超商禮券共219張，並持禮券到超商消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市衛生局輾轉得知後，本案才曝光。黃女坦承犯行並繳回犯罪所得，被桃園地檢署依貪污治罪條例侵占公有財物罪起訴。

一審桃園地方法院及二審台灣高等法院，均判處黃女有期徒刑1年3月，褫奪公權2年。經上訴，昨天最高法院駁回上訴，全案定讞。（方沛清）1140509