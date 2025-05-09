Uber Eats首公開外送員收入 平均每小時270元

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（中央社記者江明晏台北9日電）Uber Eats今天首度公開外送合作人員收入相關數據，報告分析，外送員平均每小時淨收入達新台幣270元，有6成外送員有其他工作，並將Uber Eats當作補充收入來源。

隨著台灣零工經濟與非典型工作型態日益普及，外送服務已成為許多人提升收入、兼顧事業與生活的選擇。

Uber Eats今天發布由全球調研公司Mandala進行調查的外送合作人員收入與自由彈性報告，分析2024年外送合作人員透過Uber Eats平台賺取收入的統計數據，從2024年至少完成一趟外送行程的合作人員中隨機抽樣1萬5000名統計而成。

Uber Eats表示，外送合作人員收入高低，取決於他們選擇是否上線以及在什麼時段、什麼地點送單，與累計送單期間的長短，報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始，到成功完成外送為止，結果發現，除了平均每小時淨收入新台幣270元以外，收入前25%的外送合作人員平均每小時淨收入為312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有224元。

報告指出，每3名外送合作人員中，就有2名每週送單期間少於或等於10小時，從實際送單期間的分布，也可看出外送合作人員對於彈性安排的需求。

報告指出，為提升自身收入，每4名在Uber Eats上的外送合作人員中就有1名（23%）同時在多個外送平台接單；此外，超過一半（60%）的外送合作人員有其他工作，並將Uber Eats當作補充收入來源，而另外接近4成的受訪者則運用不同外送平台作主要收入來源。

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Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats平台上的外送合作人員，有的是辛勤照顧孩子的爸媽、有的是用功讀書的大學生，也有一邊創業、一邊外送的夢想實踐家，每個人都有自己想完成的生活目標，和需要扛起的責任。

她表示，Uber Eats希望回應外送人員對收入透明化的期待，所以這次首度對外公開透過平台賺取的收入相關數據，同時推出專屬外送合作人員的「外送行程費用報告」，目前僅由部分外送合作人員優先體驗，了解有哪些方式可以幫助自己提升收入。（編輯：楊凱翔）1140509