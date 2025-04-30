勞動部調查：113年新鮮人月薪平均3.7萬元

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞動部今天公布113年初任人員薪資調查，去年新鮮人平均月薪3.7萬元；就行業別觀察，人數以投入製造業占19.6%最多，大學畢業者薪資以醫療保健及社會工作服務業4萬元最高。

為了了解初入職場受僱者薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場受僱人員（以下簡稱初任人員）全時薪資統計，今天公布統計結果。

調查顯示，113年初任人員為14.7萬人，較112年減少9000人，主因畢業生減少所致，其中男性占45.7%，女性占54.3%；教育程度以大學占71.7%最多，研究所占19.5%次之，二者合占91.2%，另高級中等（高中、 高職）占5.9%，專科僅占2.7%。

觀察薪資，113年初任人員月薪平均為新台幣3.7萬元，較112年增加6.4%，以最低工資為起薪者占1成9；進一步以學歷細分，高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.9萬元，大學為3.4萬元，研究所則為5.2萬元。

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觀察性別差距，調查顯示，113年女性初任人員薪資平均3.6萬元，為男性3.9萬元的91.3%，較112年的92%下降0.7個百分點，性別薪資差距為8.7%，各行業中以製造業差距10.4%較大。

若以初任人員主要任職行業觀察，113年大學畢業者，以醫療保健及社會工作服務業薪資平均為4萬元最高，金融及保險業3.8萬元次之；研究所以出版影音及資通訊業5.9萬元最高，製造業薪資5.8萬元次之。與112年相較，大學畢業者以營建工程業增加5.6%較多，研究所畢業者則以住宿及餐飲業增加7.5%較多。（編輯：管中維）1140430