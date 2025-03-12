加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Uber放棄收購台灣foodpanda 付82.8億解約費
首頁 / 產經
外送併購案
新聞專題
外送併購案1/8
首頁 / 產經

Uber放棄收購台灣foodpanda 付82.8億解約費

2025/3/12 10:24（3/12 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Uber Eats、foodpanda外送員在台北市中山區路邊臨停接單準備送餐。（中央社檔案照片）
Uber Eats、foodpanda外送員在台北市中山區路邊臨停接單準備送餐。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日綜合外電報導）路透社報導，Uber Eats母公司Uber已終止以9.5億美元收購Delivery Hero台灣foodpanda配送業務，台灣公平會去年12月即決議禁止此案。Uber將須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）解約費用。

引發高度關注的Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平會於去年12月做出決議，因兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

Uber表示不會對公平會的決議提出上訴。這家美國叫車公司將必須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）的解約費用。

兩家公司是去年5月宣布這起交易。此外，他們也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

Delivery Hero告訴路透社，併購案破局不會影響股份收購協議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

亞洲各地的外送平台業績已自後疫情時代止跌回升，但業者為了吸引精打細算的消費者，無不大打折扣戰，以薄利多銷來因應激烈的競爭環境。

Uber Eats母公司Uber原本看中foodpanda快送服務，欲藉此拓展自身商業觸角。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140312

延伸閱讀
Uber Eats仍可能一家獨大 公平會主委：公平法法規可處理MIC調查：2大外送平台業者排名不變 但差距縮小公平會3理由禁止UberEats併foodpanda 憂結合後有誘因提高價格及抽成公平會駁回併購案 Uber Eats：失望但持續對台投資公平會駁回外送平台結合案 工會：正確決定
外送併購案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
UberEats仍可能一家獨大 李鎂：公平法法規可處理
23
更多編輯台推薦新聞：