Uber放棄收購台灣foodpanda 付82.8億解約費

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（中央社台北11日綜合外電報導）路透社報導，Uber Eats母公司Uber已終止以9.5億美元收購Delivery Hero台灣foodpanda配送業務，台灣公平會去年12月即決議禁止此案。Uber將須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）解約費用。

引發高度關注的Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平會於去年12月做出決議，因兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

Uber表示不會對公平會的決議提出上訴。這家美國叫車公司將必須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）的解約費用。

兩家公司是去年5月宣布這起交易。此外，他們也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

Delivery Hero告訴路透社，併購案破局不會影響股份收購協議。

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亞洲各地的外送平台業績已自後疫情時代止跌回升，但業者為了吸引精打細算的消費者，無不大打折扣戰，以薄利多銷來因應激烈的競爭環境。

Uber Eats母公司Uber原本看中foodpanda快送服務，欲藉此拓展自身商業觸角。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140312