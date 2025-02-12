MIC調查：2大外送平台業者排名不變 但差距縮小

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（中央社記者蘇思云台北12日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布外送大調查，用戶常用平台依序為foodpanda（67.8%）與Uber Eats（60.3%），2大外送龍頭差距已減到低於1成；53.9%整體用戶每次外送消費超過新台幣300元，年成長約1.7%。

MIC調查外送用戶常用的前5名平台（複選題），依序分別為foodpanda（67.8%）、Uber Eats（60.3%）、PXGo!小時達（12.9%）、foodomo（10%）、街口外送（3.7%）。

資策會MIC指出，2大外送龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變，兩者差距已低於1成，從2023年16%縮減至2024年7.5%，foodpanda衰退5.8%、Uber Eats微幅增加2.7%。

MIC資深產業分析師胡自立表示，2024年約有4成用戶同時使用2大平台，只用foodpanda者占27.5%、只用Uber Eats的用戶占20%，進一步跟2023年比較，可發現只用foodpanda的用戶減少2.6%、只用Uber Eats的用戶卻增加5.9%，兩大龍頭出現用戶轉移的現象。

胡自立指出，主因為平台逐漸成熟，更難創造差異化服務，加上可串流的商家數大致飽和的前提之下，業者是否擁有其他異業服務可增加用戶的品牌黏著度，成為吸引用戶的關鍵。

調查用戶的每次平均消費金額，資策會MIC表示，整體外送用戶有53.9%每次外送消費超過300元，較2023年成長1.7%。胡自立表示，雖然平均消費金額略有增加，但主要跟通膨、外送收費的漲價更相關。

至於消費狀況，調查指出，每次平均消費在300元以上的訂閱會員有64.4%，每次超過600元的訂閱會員有17.2%，明顯高於非會員。針對用戶常外送的購買品項，仍以餐飲熟食（85.3%）居冠，其次依序為生鮮雜貨（27.5%）、生活用品（21.6%）與冷藏冷凍食品（16%），其中生鮮雜貨較2023年成長4.2%。

MIC調查用戶停用或中斷使用外送平台的因素，高達68%用戶會受到外送費用過高影響，而有32%用戶選擇自取以取代外送，另外，受到平台服務品質不佳而停用的用戶也有28%，認為不再需要外送服務的用戶有23%。

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關注各因素對不同年齡層的影響力，可發現36到45歲最在意外送費用過高問題、26到55歲族群更偏好自取，而56到65歲族群最在乎平台的服務品質。調查顯示，會員相較於非會員更在意外送平台服務品質不佳的問題。

根據調查說明，調查期間為2024年11月中旬至12月上旬，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負3個百分點。（編輯：潘羿菁）1140212