立委陳菁徽牽線 民間廠商捐贈N95口罩給榮醫榮家

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委陳菁徽牽線民間廠商，向全國榮民醫院、榮民之家，以及國立陽明交通大學附設醫院捐贈3萬6000個N95口罩，今天舉行捐贈記者會。醫師出身的陳菁徽表示，在國際護理師節前夕，大家一起來迴響對醫護人員的支持，並提醒全民防疫不可鬆懈。

國民黨立委陳菁徽今天在立法院舉辦「守護白衣天使、我們在行動，N95醫療口罩捐贈」記者會，牽線民間廠商，向退輔會各榮民醫院、榮民之家，還有國立陽明交通大學附設醫院等機關，捐贈3萬6000個N95口罩。

陳菁徽表示，512國際護理師節在即，自己非常心疼此刻在第一線醫護人員的執業環境，以及肩負的莫大防疫重擔。尤其，目前新冠疫情趨惡，上週就診人次暴增近8成、4例死亡，且在新增33例重症案例當中年紀最小僅4歲。

陳菁徽提到，再加上後疫情時代的，整個社會面對到的是流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等呼吸道疾病，仍持續造成重症或死亡，讓醫事跟照護量能持續高乘載。

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陳菁徽談及，很感謝熱心民間廠商捐贈N95口罩，經過自己牽線接洽後，確定會讓全台多處榮民醫院、榮民之家，還有陽明交大附設醫院等醫護人力與感染控制業務的硬體上，都獲得即時的奧援。在國際護理師節前夕，請大家一起來迴響對醫護人員的支持，並提醒全民防疫不可鬆懈。

出席的退輔會就醫保健處處長劉峻正指出，他代表退輔會，向對陳菁徽、民間廠商表達至高無上的感謝，提供榮民醫院、榮家長者在醫療物資上的支援，讓第一線的護理師、榮家長者有更好的防護。（編輯：張若瑤）1140509