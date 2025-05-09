永豐金與京城銀簽署員工安置計畫 送件金管會審查

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（中央社記者羅元駿台北9日電）永豐金、京城銀推進合併婚事再邁一步。永豐金今天表示，與京城銀、京城銀工會正式簽署員工安置計畫，並將立刻遞件金管會申請合併許可，盼明年第4季前完成銀行的合併作業。

永豐金今天發布新聞稿指出，與京城銀合併案進入最後一哩路，永豐金、京城銀與京城銀企業工會今天在勞動部勞動關係司長王厚偉、台北市勞動局長王秋冬與台南市勞工局長王鑫基見證下，正式簽署員工安置計畫。

永豐金表示，在勞動部與全國金融業工會聯合總會協助下，永豐金與京城銀工會經歷3次協商，並在4月23日京城銀工會會員大會上，獲得超過95%會員表決同意通過員工安置計畫。

永豐金董事長陳思寬表示，與京城銀工會進行協商過程中，除參照金融同業員工安置計劃，更規劃優於業界標準、符合京城銀員工需求的方案，以十足誠意與善意把京城銀員工當作永豐金員工照顧。

陳思寬進一步表示，在勞動部及全金聯第三方公正單位協助下，透過理性務實的討論，建立良好且暢通的溝通互動模式，順利在3週內完成員工安置計畫協商。

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永豐金總經理朱士廷也在5月6日法說會說明，與京城銀合併案已在4月7日送件金管會。

永豐金說明，本次簽署完成的員工安置計劃，將立刻遞件給主管機關申請許可，並盼於2026年第4季前完成與子公司永豐銀的合併作業。（編輯：潘羿菁）1140509