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朱立倫希特勒說惹議 侯友宜：政治言論要接受檢驗

2025/5/9 15:04（5/9 15:11 更新）
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國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發德國在台協會及多國駐台機構關切。新北市長侯友宜（右2）9日接受媒體聯訪時說，台灣是一個民主、多元社會，每個人發言應互相尊重，政治言論要接受大眾檢驗，現階段應回歸到經濟、民生議題。中央社記者趙敏雅攝 114年5月9日
國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發德國在台協會及多國駐台機構關切。新北市長侯友宜（右2）9日接受媒體聯訪時說，台灣是一個民主、多元社會，每個人發言應互相尊重，政治言論要接受大眾檢驗，現階段應回歸到經濟、民生議題。中央社記者趙敏雅攝 114年5月9日
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（中央社記者趙敏雅新北9日電）中國國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發議論。新北市長侯友宜今天說，每個人發言應互相尊重，政治言論要接受大眾檢驗，現階段應回歸到經濟、民生議題。

朱立倫7日說，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒（Adolf Hitler）做的事，但德國在台協會表示，現在的台灣絕不能與國家社會主義暴政相比，呼籲國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

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侯友宜下午赴新北市議會進行世壯運籌辦與行銷成果專案報告前，接受聯訪被媒體詢問，朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發國際討論，請問侯友宜怎麼看朱立倫的發言。

侯友宜表示，台灣是一個民主、多元社會，有很多不同聲音，每個人發言過程中，要彼此尊重與理解。現階段最重要是回歸經濟、民生議題，至於政治言論，相信都要接受大眾檢驗，對於不一樣聲音，都互相尊重。（編輯：張銘坤）1140509

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