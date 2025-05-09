高雄近半運動員北漂求學 陳其邁：全面檢討改善

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）民主進步黨籍高雄市議員黃文志今天表示，高雄體育資源、培訓不足，近半運動員只能北漂；高雄市長陳其邁說，非常遺憾運動員由於制度問題外流，高雄市政府將全面檢討改善。

黃文志上午在高雄市議會質詢時表示，高雄近年在全國中等學校運動會奪牌數多數維持全國第5名，始終無法跨到前3名，獎牌數雖有許多因素影響，但凸顯訓練設施老舊、升學制度等資源不足。

他說，體育班銜接問題嚴重，「變相鼓勵選手到外縣市就讀」，以棒球為例，國中有7班，但到高中後僅1班，選手須出走到其他較有發展縣市。

陳其邁答詢表示，整體檢討經費、體育班設班數及運動資源配置等，非常遺憾班級銜接、優秀運動項目訓練等不足，造成運動員外流，將請高市府運動發展局、教育局檢討改善運動選手培育、補助等。

經費部分，黃文志表示，高雄長期以來相關經費不少，但缺長期規劃，也多仰賴中央補助，不夠穩定，補助機制上也較缺乏地方配套。

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教育局長吳立森答詢說，近3年投入新台幣7億餘元改善學生訓練環境和基本設備等，在基層運動選手訓練站、營養費與參賽費等花1億餘元，這些資源投注可能要一段時間才能看到成果。

體育班集中資源部分，吳立森表示，體育班資源整併和退場計畫中，目前國中部分從49校精簡到37校、國小44校整併到22校，也會著重有潛力、優勢運動項目，提升運動員培訓。（編輯：李明宗）1140509