屏東端午趣味活動 立瓜、陸上划龍舟報名開跑

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）端午節即將來臨，屏東縣端午趣味活動報名陸續開跑。西瓜原鄉佳冬鄉今年推出俏皮西瓜寶寶主題，端午將立880顆瓜；屏東市續辦陸上划龍舟，鼓勵民眾走出戶外慶端午。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲今天在宣傳記者會表示，佳冬鄉有西瓜原鄉名稱，近年推廣西瓜產業文化，創意發想不立蛋、來立瓜，幾年前首度辦理獲廣大迴響，後因COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病），連續停辦將近4年。去年重啟後立了約800顆瓜、深受民眾喜愛，今年用880顆西瓜，希望大家端午都可以「發發發」。

佳冬鄉公所表示，活動在石光見廣惠宮三山國王廟前舉行，今年特製1個大型假西瓜刀，讓民眾可以互動拍照。往年西瓜較為單調，今年以裝上眼睛的俏皮西瓜寶寶為主題。

今年報名費新台幣300元，佳冬鄉公所說，包含贈送150元園遊券，及紀念帽1頂、立瓜1顆大約30台斤，再加上1張西瓜球擲筊券，聖筊就送西瓜球。

此外，屏東市公所表示，市長周佳琪期盼藉由趣味競賽鼓勵市民走出戶外，市公所將提供充氣龍舟，進行陸上划龍舟競賽，民眾、學校或機關，可5人1組、男女混合組隊參加。

組別分為國小3至6年級糯米萌芽組、國中1至3年級龍舟少俠組、高中1至3年級赤膽壯年組、18至44歲競速猛將組、45至64歲錦繡五彩組，及65歲以上長青勇者福滿艾香組等6大參賽組別。屏東市公所說，競賽獎金從組冠軍到第5名，6000元至2000元不等。

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屏東縣佳冬鄉「蛇來佳冬立瓜趣888發發發慶端午」端午立瓜祈福活動，12日上午10時開放網路報名，活動日期31日。報名網址https://www.beclass.com/rid=294ff3768082f8a899f2。

屏東市「龍舟競陸，琪開得勝」陸上龍舟競賽即日起開報名，活動24日下午在屏東市千禧公園舉行，相關活動訊息可上屏東縣屏東市公所臉書（Facebook）了解或電洽屏東市公所計畫室08-7560101轉306林小姐。（編輯：梁君棣）1140509

屏東縣佳冬鄉公所辦理2025佳午西瓜節活動，為西瓜裝上眼睛、戴上墨鏡，造型十分吸睛。中央社記者黃郁菁攝 114年5月9日

佳冬鄉農會總幹事林淑玲（前右3）9日在宣傳記者會表示，佳冬鄉有西瓜原鄉名稱，近年推廣西瓜產業文化，2025端午節將立880顆西瓜，希望大家都可以「發發發」。中央社記者黃郁菁攝 114年5月9日