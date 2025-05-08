宋智孝睽違7年再訪台 期待體驗北台灣海女文化

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（中央社記者洪素津台北8日電）韓國女星宋智孝睽違7年再度來台宣傳新節目，她今天分享為期1個月訓練成「韓國海女」歷程，盼每個人都能熱愛自己的專業，也期待自己能走訪北台灣體驗當地海女文化，來個跨國合作。

宋智孝隨BBC Earth亞洲實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」，到濟州島跟傳奇的海女們一同自由潛水；她今天盛裝出席節目台北首映會，除和粉絲一起觀看節目外，也會參加映後座談，和台灣粉絲揭露拍攝幕後故事與人生感悟。

宋智孝表示，很開心再次來到台灣，感受台灣觀眾的滿滿熱情與活力，也表示難得再度來台灣，稍後結束工作要去大啖火鍋，現場她熱情跟粉絲互動，中文連發、感謝大家支持。

宋智孝表示，自己從小就住在海邊，所以對海不陌生，但是游泳和潛水是兩回事，真的不簡單，透過親身體驗海女生活，也希望可以跟大家分享濟州島海女文化。

記者會上宋智孝也表達想要走訪北台灣，體驗台灣的海女傳統，「如果可以的話，我也很想體驗台灣的海女生活，這是一件好事」，盼可以促成國際交流。

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海女是一個專業且不容易的職業，宋智孝也說，很多專業人士熱愛自己的工作，她也希望觀眾看了節目後會更熱愛自己的工作並且享受其中。

宋智孝再度來台、難掩興奮心情，昨天晚上零偽裝和團隊一起在台北信義區喝酒放鬆，她開心表示，「我和台灣很合！我沒有化妝，沒有被認出來，我昨天就只是一個喝酒的醉客，是一個享受久違自由的感覺。」（編輯：陳政偉）1140508

韓國女星宋智孝（圖）訪台，8日晚間出席實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」台北首映會，比出手指愛心向台灣粉絲打招呼。中央社記者謝佳璋攝 114年5月8日

實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」8日晚間在台北舉辦首映會，韓國女星宋智孝（圖）跨海來台出席參與，分享拍攝幕後故事。中央社記者謝佳璋攝 114年5月8日