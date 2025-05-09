赴台印尼漁工疑遭虐死案 家屬與船長輪機長和解

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）「福賜群號」印尼漁工蘇布里楊多（Supriyanto）死亡案歷經多年抗爭、纏訟，移工團體今天說，經屏東地方法院調解，家屬透過律師與船長、輪機長達成和解，該案終於落幕。

43歲的印尼漁工蘇布里楊多2015年8月25日深夜在台灣遠洋漁船上過世，其生前疑似遭到虐待，但屏東地檢署調查後以病死簽結，後經漁工維權團體向監察院陳情，隔年屏東地檢署重啟調查。

台灣國際勞工協會發布新聞稿指出，此案2016年12月重啟調查後，偵查十分緩慢，家屬及委任律師、協助團體都備受煎熬，直到2023年8月23日才起訴福賜群號船長、輪機長，及另一名同船印尼漁工。

台灣國際勞工協會表示，根據起訴書內容，船長因未依據漁業法規定，造成蘇布里楊多因延誤就醫而死亡，故依刑法276條「過失致人於死」起訴；另船長、輪機長、同船印尼漁工AGUS SETIAWAN因涉及毆打、傷害蘇布里楊多，以刑法第277條「傷害人之身體及健康者」起訴。涉案印尼漁工MUNAWIR SAZALI因已出境，發佈通緝中。

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台灣國際勞工協會也說，此案經抗爭、纏訟十年，8日經屏東地方法院調解，家屬透過委任律師曾威凱與船長、輪機長達成和解。

台灣國際勞工協會指出，蘇布里楊多疑似受虐致死案，凸顯境外漁工人權、生命權毫無保障的事實，該案也引起國際人權、漁業團體對境外漁工被強迫勞動、暴力威脅現象的關注，希望家屬獲得的賠償，能告慰亡者及撫慰家屬失去親人的創傷。（編輯：龍柏安）1140509