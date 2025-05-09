數發部：民眾通報確認詐騙件數 週增32%

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（中央社記者蘇思云台北9日電）數發部今天表示，統計網路詐騙通報查詢網在4月27日到5月3日共接獲4922件通報疑似詐騙訊息，確認為詐騙案件數達3401件，較前一週增加32.16%，呈明顯上升，詐騙訊息持續活躍，呼籲民眾仍需提高警覺，建議多用網路詐騙通報查詢網APP查詢可疑訊息。

數發部政務次長林宜敬昨天在行政院會後記者會上說明，數發部網路詐騙通報查詢網正進行第2階段公測，實際上查詢網一直有在運作，之前下載量較大、曾暫停下載一段時間，目前APP已重新開放民眾下載，由於通報會立即分給各部會工作人員確認，測試主要目的是確保運作順利，若測試順利很快就會正式發布。

數發部數產署今天發布新聞稿，說明網路詐騙通報查詢網在4月27日到5月3日的通報趨勢。數產署指出，在上述期間，查詢網共接到4922件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為3401件，較前一週增加32.16%，呈現明顯上升趨勢，顯示詐騙訊息持續活躍，民眾仍需提高警覺。

觀察已確認為詐騙案件數的平台占比，最大宗為Meta占比達92.86%，LINE為3.35%，Google為0.15%，TikTok為0.03%，詐騙網站為3.18%，其他詐騙為0.44%；以平台來看，Meta跟其他詐騙類別的件數呈現週減少，其他平台則有上升。

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分析詐欺網路廣告態樣，根據這一週觀察網路詐騙通報查詢網通報案件類型前3名，第一名為金融投資詐騙，占比53.28%，件數週增6.95%；身分冒充類型以21.41%居次，週減54.36%；產品服務像是贈書與免費課程等，占比為15.26%，週增32.68%。

數產署表示，過去詐騙集團常以假冒的LINE登入畫面誘使民眾輸入帳號與密碼，藉此竊取帳號並修改密碼，導致使用者無法再登入。在數發部督導下，LINE推出了「再次登入」功能，讓民眾可以第一時間救回帳號。不過，此功能僅支援LINE 15.4.0以上版本，提醒民眾盡快更新LINE版本。（編輯：蘇志宗）1140509