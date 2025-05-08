SBL年度MVP藍少甫生涯歷經波折 在裕隆找到歸屬感

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（中央社記者陳容琛新北8日電）本季超級籃球聯賽SBL年度最有價值球員（MVP）得主藍少甫，今天幫助裕隆集團籃球隊完成3連霸，生涯歷經多次轉隊的他透露，在裕隆找到歸屬感。

藍少甫今天在SBL總冠軍賽第3戰攻下本土最高16分，而且在防守端負責扛台灣銀行洋將葛拉斯（Tevin Glass），堪稱攻守俱佳的表現幫助裕隆締造3連霸，他在賽後接受媒體聯訪時表示，關鍵在於教練團給予很多信心，「這幾場大家的心比較緊密在一起。」

值得一提的是，藍少甫的職業生涯歷經波折，從一開始加盟台灣職籃P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人，接著準備前往T1聯盟台中太陽效力時，沒想到碰上球隊解散，差點無球可打，所幸台鋼獵鷹遞出橄欖枝，讓他得以延續職業生涯，不過該季他又以借將球員身分轉戰SBL裕隆，幫助球隊完成2連霸。

本季藍少甫與獵鷹協議離隊後，確定再度穿上裕隆戰袍，並繳出生涯代表作，不僅摘下年度最有價值球員殊榮，更多次獲得肯定入選台灣男籃的培訓隊，如今又讓球隊寫下「裕隆王朝」，讓他形容是豐收的一季。

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藍少甫透露，去年歷經轉隊波折東奔西跑，而今年則相對過得很充實，更沒有想過會拿到年度最有價值球員，畢竟自己整季都以執行教練團交代的任務為主，並表示終於在裕隆找到歸屬感。

另名射手高承恩同樣歷經職籃洗禮後，在裕隆打出自己的一片天，不過上季他因為未能在總冠軍賽亮相，今年首次踏上SBL總冠軍賽的舞台，高承恩提到，去年在場下看也是一種經驗，「這次感覺很亢奮，想要在場上幫助球隊。」（編輯：陳政偉）1140508