SBL布蘭登摘FMVP感謝隊友 笑稱終於可以好好睡覺

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（中央社記者陳容琛新北8日電）超級籃球聯賽SBL裕隆集團籃球隊今天以橫掃之姿擊敗台灣銀行，締造隊史第2度3連霸，榮膺FMVP的洋將布蘭登特別感謝隊友，並笑說終於可以好好睡覺。

賽前已經取得聽牌優勢的SBL衛冕軍裕隆，今天在總冠軍賽第3戰靠著洋將布蘭登（Brandon Moss）狂轟「雙20」20分、20籃板，外帶5助攻、7阻攻，搭配藍少甫挹注16分，高承恩飆進4記三分球、貢獻12分，最後以65比62橫掃台銀，再次建立「裕隆王朝」，並進帳隊史第8冠。

布蘭登這次總冠軍賽繳出超水準發揮，3戰場均攻下31分、21.7籃板、5.7助攻、4.3阻攻，如願抱回總冠軍賽總有價值球員（FMVP），他在賽後接受媒體聯訪時表示完全沒有想過，並提到自己喜歡幫助團隊變得更好，因此這個獎座想要感謝隊友，並笑說：「終於可以好好睡覺了。」

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本季裕隆在例行賽稱王、直接晉級總冠軍賽，布蘭登認為在等待對手期間做了很多準備，並以平常心看待，「很開心我們做到了。」他更直言，裕隆是不斷贏球的勁旅，到明年賽季也一樣是1支強隊，不過針對下季是否回歸，布蘭登並未明說，僅表示會再與團隊討論。

上季率隊走過假球風波後奪冠，如今幫助裕隆完成3連霸，執行教練李啟億賽後忍不住泛淚表示，每座冠軍都很艱難，並透露球團並未給予奪冠壓力，只希望球員享受比賽，「經過那些風波我覺得是好事，讓一些在別隊沒有空間的球員獲得舞台，他們也會更積極。」（編輯：陳政偉）1140508

第22屆SBL超級籃球聯賽總冠軍8日出爐，由裕隆集團籃球隊8日在總冠軍賽3連勝順利完成隊史第2度3連霸，陣中洋將布蘭登（Moss Brandon Demond）（前左）狂轟20分、20籃板，獲選總冠軍戰MVP，賽後開心與隊友自拍留念。中央社記者張新偉攝 114年5月8日