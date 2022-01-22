蔡總統：蔣經國堅決反共 保台立場是人民最大共識

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天出席經國七海文化園區開幕典禮，引用蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」上午開幕，朝野領袖包括蔡總統、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜、前副總統連戰、吳敦義、蔣家後代立委蔣萬安等人都出席參加。

蔡總統出席致詞表示，謝謝蔣經國基金會董事長錢復的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表以更開放的態度，來面對台灣社會對於蔣經國主政時期的各項政策、社會事件記憶與評價。

總統希望透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，這將有助於化解社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得所帶來的經濟發展、安全感，另外有些人記得所代表的威權體制。

她表示，蔣經國主政時代是台灣戰後發展關鍵年代，當時威權體制正受到挑戰，台灣經濟成長正在亞洲嶄露頭角，許多層面的社會轉型也在那個時候逐步展開，這段台灣戰後發展經驗都應該被記錄下來。

總統表示，今天透過許多人努力支持成立中華民國第一座總統圖書館，蒐集、保存與展示蔣經國時期重要決策與社會事件，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方要引以為鑑，有值得學習之處，也要做為借鏡。

她說，透過這些不同面向的歷史事件正可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。如今台灣人民看待政治領袖方式已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，她認為，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定。

「民主不是被施予的恩惠」，蔡總統說，期待來到這裡的人經由對過去歷史回顧、檢驗，更能體會台灣可以成為華人社會自由開放的典範，更能感謝一代又一代的人為追求國家經濟發展、獨立、尊嚴與民主、自由所做的犧牲與努力。

總統表示，蔣經國主政所面臨的兩岸外交挑戰依然是面對當前變局的重要參考，當時面對兩岸軍事對抗的緊張情勢以及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說：「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」。

蔡總統指出，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

她提到，當前國家挑戰很多，有責任共同面對。差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通，但面對未來的挑戰，必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場團結、保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。（編輯：黃國倫）1110122

經國七海園區22日正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏前總統蔣經國生平相關文物及檔案。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

經國七海文化園區22日正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，透過影音史料、文獻和文物，呈現前總統蔣經國的生平和重要事蹟。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日