美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難

在美麗島事件中，陳菊在軍法大審被判刑12年，40年後她位居總統府秘書長，促轉會也撤銷了刑事有罪判決，從街頭走入體制，陳菊感嘆「改革比革命困難」。（中央社）

（中央社記者溫貴香台北2日電）在40年前美麗島事件中，陳菊在軍法大審被判刑12年，40年後她位居總統府秘書長，促轉會也撤銷了刑事有罪判決，從街頭走入體制，陳菊感嘆「改革比革命困難」。

●投入反對運動是「一生最漂亮的選擇」

12月10日是國際人權日，1979年的那一天，高雄街頭夜幕低垂，陳菊與後來出任民進黨主席的施明德等人拿著火把展開民主大遊行，未料，鎮暴部隊發動攻擊，任何人都無法抵抗催淚瓦斯的痛苦效應。當晚陳菊目睹一群市民們將鐵欄杆橫阻在馬路中央，阻止鎮暴車通行，她說「南台灣同胞的熱情沒有被嚇阻，反而協助我們力擋鎮暴車的攻擊」。

這一幕讓陳菊至今難忘，深刻體驗「人民最勇敢」；3天後，政府展開搜捕行動，演變成震驚國內外的美麗島事件，陳菊被法庭判刑12年，坐牢6年又2個月。

19歲那年，因擔任民主前輩郭雨新的秘書，陳菊一頭栽進反對運動，也將自己置身於險惡的政治暴風圈，電話監聽、特務跟監，每天都生活在威嚇恐懼中。陳菊曾在「黑牢嫁妝」一書提及，出身農家、家族與政治絕緣，農家子弟憨直的個性，在恐怖年代如何能自處？陳菊坦言自己是「不知道害怕，而不是勇敢」。

40年前，偶然的機緣促使她投入反對運動，陳菊說，這是「一生最漂亮的選擇」。

根據2003年公開的調查局1210叛亂案文件，陳菊向當局說明自己從關心台灣所受的壓迫，進而認為，唯有台灣獨立才是台灣的出路，她將自己定位為人權工作者，而非只是黨外人士。

在最後陳述裡，陳菊寫著「自己追求台灣國際地位的獨立，將10年最好的青春貢獻黨外，心中無恨，只希望歷史悲劇不要再發生」。

歷經40年，陳菊被列在促轉會公布的刑事有罪判決撤銷名單之中，當天晚上陳菊隨即在臉書發文說，「在我心中，我自始無罪」，終於得到國家認證，儘管晚了40年，仍然感到欣慰。

●美麗島大審被告 唯一仍在政府高層

當年美麗島軍法大審8名被告，僅陳菊一人還在政府決策圈。從街頭走入體制，陳菊常說「改革比革命困難」，作為運動者只要對自己的理想負責，但投入政治後必須對這個城市、這個國家的每一個人負責。

從社運工作者到走入體制，陳菊歷經台北市社會局長、勞委會主委到高雄市長等公職，曾經面對各種不同的抗爭、衝突，但她說，5年前高雄氣爆事件是她心中永遠的最痛，面對32具屍體與321人受傷，作為高雄市長的她必須負全責。5年過去了，「痛」仍深烙在心中。

陳菊說，美麗島大審判時，她面對的是自己與幾位同志的生死，但參與反對運動終究是「自己的人生選擇」；而高雄發生石化氣爆，面對的是上百個家庭的傷痛與茫然，這兩者的壓力與挑戰或許無法比較，但證明身為政治工作者，絕對沒有比投入運動來得簡單。

「革命可以高談理想、奮不顧身；但改革的每一步都要小心翼翼，非常謹慎，因為每一個決定牽動的都是上百萬人、甚至上千萬人的身家財產。」

「身為政治工作者，時時提醒自己，手中的權力來自人民，不能任性只顧自己的理想，而不管人民的期待。」她說，特別是2300萬人就有2300萬種理想與期待時，如何兼顧、協調、平衡是政治工作最困難之處。如果背離人民的期待，不論理想多麼崇高，人民隨時可以把權力收回。

●台灣已遠遠超出「我們當時的想像」

回顧美麗島事件40週年，陳菊說，台灣已經是非常自由民主的國家；站在40年後回頭看，現在的台灣已經遠遠超出「我們當時的想像」，不管是廢除萬年國代、總統直選，一直到民進黨執政、3次政黨輪替，歷史的峰迴路轉遠遠超出預期。

她表示，美麗島事件40年後，年輕一代的出生、成長過程，自由民主已經像空氣一般自然，這是作為美麗島參與者當初追求的目標之一，能有這樣的成果，她感到很驕傲。

「但台灣的民主與現況還是有一些需要努力的地方」，陳菊說，對外，台灣在國際上經常被打壓，我們只能盡力堅持價值、用在各個領域上的努力，讓世界看到台灣。

●民主也有變成民粹的危險

她進一步說，對內，台灣雖然有自由民主，但和世界上很多國家一樣，也都面臨民粹主義和「利用自由破壞自由」的威脅。

陳菊表示，民主也有變成民粹的危險，越來越多的政治人物崇尚「語不驚人死不休」，為了爭取聲量不斷發表爭議性言論，加上媒體或網軍用帶風向的方式造神，散布假訊息，讓政治議題只剩下狂熱的發言而不是理性的辯論，長遠來看，這對民主是負面的，需要世人共同努力克服。（編輯：蘇志宗）1081202