回望美麗島事件 吳乃德：台灣最好的時刻

中研院學者吳乃德從美麗島雜誌社創刊時，就用多個筆名在雜誌上寫稿，但當時他正在美國芝加哥大學攻讀博士學位，因此，美麗島事件發生時，他並未被捲入。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北1日電）時光悠悠，美麗島事件將滿40週年。回顧當時，中研院學者吳乃德說，那時台灣人民面對獨裁政權展現出非常強烈的「對價值的追求」，1977年到1987年是「台灣最好的時刻」，現在面對一個野蠻的軍事強權，似乎反而比較沒有面對強權的決心和意志。

美麗島事件發生在1979年12月10日，以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，當天組織群眾遊行及演講，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴；期間有不明人士混入群眾朝演講者丟雞蛋挑釁，外圍的鎮暴部隊包圍群眾，釋放催淚瓦斯，最終引爆警民衝突。

吳乃德從美麗島雜誌社創刊時，就用多個筆名在雜誌上寫稿，但當時他正在美國芝加哥大學攻讀博士學位，因此，美麗島事件發生時，他並未被捲入。

不過，黨外多位好友因為美麗島事件身陷囹圄，吳乃德接受中央社專訪時回憶，當時在海外的他做了一件「很幼稚」的事：決定戒煙，因為他覺得，要跟國民黨長期抗戰，必須把身體顧好；吳乃德不好意思地笑說，「但是戒不了多久，又抽了」。

美麗島事件對於吳乃德的影響，一直持續到1988年、1989年；當時民進黨已成立，吳乃德1988年回國在機場通關時，行李被搜索了2個小時，連孩子的錄影帶、相片都被一一翻出；1989年，中研院民族所雖然全票通過聘任吳乃德，但人事案送到院內，卻因為「政治原因」卡關；這場拒聘風波引發各界聲援，中研院隔年才讓步。

美麗島事件發生在1979年12月10日，以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，當天組織群眾遊行及演講，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴。（中央社檔案照片）

●美麗島事件掀巨浪 衝擊台灣政治

吳乃德說，美麗島事件由3個事件組成：對民主運動參與者的大逮捕、公開審判以及林宅血案。這3個事件密集地在半年內發生，對台灣政治造成前所未有的大震撼。這3個事件性質各不相同，匯集成一股巨浪衝擊台灣政治，也強烈衝擊人心。

吳乃德指出，當時蔣經國或許認為可以複製在蘇聯目睹的史達林審判秀，容許媒體全面報導對民主運動者的軍法審判。但是面對死刑的威脅，所有被告都沒有依據檢察官和情治人員安排的劇本演出，沒有人在法庭上求饒。

爬梳這些歷史資料，吳乃德說，美麗島大審過程，長久被查禁壓制的普世價值和人文理念，經由媒體穿透恐怖氣氛觸動眾人的心靈。

「沒有美麗島事件，就沒有台灣民主」，吳乃德這麼認為。

吳乃德說，獨裁政府面對挑戰，第一個反應都是壓制、逮捕；雷震案抓了幾個人，換來20年的安寧，所以美麗島事件，獨裁政府抓更多人，卻發現「解決不了問題，愈抓人愈多，律師出來，太太也出來了，還要再抓嗎？再抓會面臨什麼情況？」獨裁政權只好想辦法讓步。

美麗島事件發生後，美麗島雜誌社高雄辦事處被治安人員依法查封。（中央社檔案照片）

吳乃德認為，人民再接再厲只是其中一部分的壓力，另外還有美國壓力、中國鄧小平的崛起等，都給國民黨很大的壓力，既然不能抓，就只好讓步，所以，他覺得美麗島事件是台灣民主化很重要的關鍵。

吳乃德說，雖然美麗島事件在台灣長期的政治發展中具有無比的重要性，但許多中外學者對台灣民主化的研究，卻鮮少提到美麗島事件，頂多只是點到為止。因為美麗島事件是國民黨政府對民主運動人士的全面性逮捕，這個事實無法嵌入這些學者的理論中，而那個理論是：「蔣經國是台灣民主化的推手」。

「如果蔣經國是民主化的推手，要怎麼解釋他將警民衝突提升為『武力顛覆政府』？同時抓這麼多人？」

吳乃德說，蔣經國對台灣民主化不是完全沒有角色，蔣經國雖然是獨裁者，卻是很實際的政治人物。當他面臨壓力並沒有頑抗，反而馬上妥協、讓步、適應。

●台灣人展現時代精神

吳乃德指出，美麗島事件以及台灣人在那個時代中展現的時代精神，是台灣民族的重要歷史資產，畢竟「決定一個政權存亡的不是政治制度，而是人的精神。而我們這個世代，其時代精神又是什麼？」

他說，40年前台灣人曾有過為價值去投入的精神，但現在面對中國，面對更大的敵人，反而好像忘記了那個精神；他說，「台灣人現今只有national identity(國家認同)，沒有national will(國家或民族意志)、沒有那個意志」。

吳乃德說，那個年代展現出來的、對價值的追求，是非常可貴的。

第二次大戰期間，當美國尚未參戰，納粹帝國已經占據幾乎整個歐洲，英國勢單力孤在艱苦中奮鬥，邱吉爾首相鼓舞人民說，千年之後如果英國還存在，人們依然會說：「這是他們最好的時刻（this was their finest hour）。」

●對價值無畏的追求 那是最好的時刻

吳乃德說，美麗島事件由3個事件組成：對民主運動參與者的大逮捕、公開審判以及林宅血案。圖為因美麗島事件入獄的林義雄（前左3）1984年8月15日假釋。（中央社檔案照片）

吳乃德正在撰寫的書，書名就叫「台灣最好的時刻」。他說，美麗島事件是很重要的歷史事件，但現在大家對它的印象和記憶都慢慢模糊，必須將它嵌入台灣民族的歷史記憶。

吳乃德認為，1977年到1987年是台灣最好的時刻，因為那個年代，在強大的壓力下展現出對價值的無畏追求，是非常可貴的；同樣面對挑戰，那時的敵人是獨裁政權，現在的敵人是野蠻軍事強權；當時人民在威權體制底下，反抗會被抓，現在不會，現在可以更自由發揮、展現勇氣，「但似乎反而比較沒有面對強敵的決心」。

吳乃德舉當兵為例，他說，新加坡沒敵人，但國民要當2年到3年的兵，瑞典已恢復徵兵，法國明年要恢復徵兵，瑞士是多年的中立國，過去10年瑞士曾針對廢除兵役舉行3次公投，都沒有通過，台灣面對強大的敵人，當兵只要4個月，這是「全世界僅有的奇蹟」。

這次大選，藍綠陣營在「亡國感」議題交鋒。吳乃德認為，之所以會有亡國感，是因為認知到危機的存在，可是又發現整個國家很少人願意面對危機。他說，危機是真的，中國愈來愈粗暴、壓力愈來愈大，但是，「我們沒有要去面對。如果政治領袖展現面對危機的強烈意志，國人就不會有亡國感」。（編輯：黃國倫）1081201

圖為因美麗島事件入獄的林義雄（右）1984年8月15日假釋，高興地擁抱他妹妹及外甥女。（中央社檔案照片）