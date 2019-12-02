感受社會脈動 陳忠信：80年代是驚蟄的年代

「80年代，我定位成『驚蟄』的年代」，曾任美麗島雜誌主編的陳忠信這樣形容那些年，即使知道從事這份工作有被捕的風險，但當年感受到「社會在動」的氛圍，他還是毅然投入。（中央社）

（中央社記者陳俊華台北2日電）「80年代，我定位成『驚蟄』的年代」，曾任美麗島雜誌主編的陳忠信這樣形容那些年，即使知道從事這份工作有被捕的風險，但當年感受到「社會在動」的氛圍，他還是毅然投入。

陳忠信畢業於東海大學數學系，從黨外時期即以筆名「杭之」為文，被視為政治理論健將。陳忠信在1979年僅30歲，就被延攬到美麗島雜誌擔任主編，卻也因為這份工作被捕，在獄中度過4年歲月。談起那段時光，陳忠信接受中央社專訪時說，「處在那個年代，也許你會勇敢一點」，會不自覺受到刺激，當年那就是一種「大時代的氛圍」。

●黃信介信任年輕人，大開大闔的時代

1979年8月創刊的美麗島雜誌，封面上除了「美麗島」3個大字外，還寫著Formosa、The magazine of Taiwan’s democratic movement，也就是自詡為台灣民主運動的代表刊物。時任美麗島雜誌總經理的施明德認為，不該只有編輯部、業務部，更要在各地成立服務處，就像是國民黨的民眾服務社一般，在他們腦海思考的就是地方黨部的概念，正在組織「一個沒有黨名的政黨」。

當時張俊宏是台灣省議員，掛名總編輯，雜誌社內原本還有另一名編輯，「張俊宏找我過來，一切放手讓我們去幹」。陳忠信重新規劃內容，連施明德、多年後出任副總統的呂秀蓮所寫的文章，都曾被他丟掉過；美麗島雜誌發行人黃信介在雜誌中掛名的文章，也出自陳忠信之手，「是到雜誌印出來後，他（黃信介）才知道自己講過這些話」。

陳忠信接受中央社專訪時表示，黃信介說要信任年輕人，真的是大開大闔的時代，在與國民黨抗衡的大目標底下，很多地方不會計較這些雞毛蒜皮的事，「真正很信任年輕人，他們就在後面扛責任」。

1979年8月創刊的美麗島雜誌，封面上除了「美麗島」3個大字外，還寫著Formosa、The magazine of Taiwan’s democratic movement，也就是自詡為台灣民主運動的代表刊物。（中央社）

美麗島雜誌1979年8月創刊後發行了4期，平均每期創下10萬本的銷量，第5期編輯作業接近完成，預定12月發行，就發生了美麗島事件。圖為美麗島雜誌資訊頁刊載當年工作同仁合影及雜誌社相關資訊。（中央社）

●風聲傳要逮捕 寫信給愛妻：我一定會回來

當時雜誌第一期的社論標題是「民主萬歲」，刊頭寫共同推動新生代政治運動，培養新生代、建立合理社會，是當時反對運動共同的訴求。陳忠信說，當時統獨議題因為環境關係沒有檯面化，但雜誌中曾出現過一篇寫連體嬰的詩，當時剛好有張忠仁、張忠義連體嬰兄弟的新聞，詩裡即以如果沒有分割就死掉，分割會有獨立的生命，用來影射、隱喻台獨。

美麗島雜誌8月創刊後發行了4期，平均每期創下10萬本的銷量，第5期編輯作業接近完成，預定12月發行，就發生了美麗島事件。陳忠信事後推斷，當時政府應該是認為，管外面組織發展的是施明德，管編務的就是陳忠信，把這兩人抓起來，暫時可以癱瘓黨外活動。

當時早有風聲傳出，政府要逮捕陳忠信與施明德，陳忠信簡單寫下一些鼓勵、安慰的話，也對妻子承諾「我一定會回來」，並把這封信交給經常在雜誌社出入的田秋堇，並說如果他出事，就把信給他太太。這封信至今還保存在陳忠信的家中。

當年從事這份工作，陳忠信坦言，沒傻到不知道會有被抓的危險，但好像也不怎麼在意；他曾在公墓旁租房子，有次東海大學的教官遇到他時對他說，「陳忠信，你的鄰居都不講話的，你也不要講話」。陳忠信笑說，鄰居當然不會講話，因為都是死人，但他不會因此退縮。他說，當時整個時代的氛圍是有反抗性。

陳忠信將80年代定位成「驚蟄」的年代，因為「驚蟄」在24節氣中，是指天氣轉暖，上天以打雷方式驚醒冬眠中動物。他說，此時蟲開始蠕動、百鳥競飛，台灣經過多年的戒嚴與白色恐怖，1977年發生「中壢事件」，確實社會有在動的氣氛。

時任美麗島雜誌總經理的施明德認為，不該只有編輯部、業務部，更要在各地成立服務處，就像是國民黨的民眾服務社一般，在他們腦海思考的就是地方黨部的概念，正在組織「一個沒有黨名的政黨」。圖為美麗島當年工作團隊合影。（中央社）

●美麗島與反送中 同受政府壓制思想

香港反送中自今年6月發展至今，與美麗島事件如出一轍，皆是年輕人在追求民主過程中，受到政府的壓迫。陳忠信說，美麗島事件和反送中雖然環境不一樣，但受到政府壓制卻是一樣的，而從精神到肉體，最主要是思想的壓制，掌握權力者要控制大眾的意圖，都是相同的。

不同的是，陳忠信分析說，過去只能透過有限的管道，把政府壓制政治犯、關進牢裡的訊息及反抗運動等訊息傳到國外，例如中壢事件鬧那麼大，隔天媒體都沒消息；但現在全世界的鏡頭都對著香港，事情可能發生5分鐘後，手機的推播通知就響了。

陳忠信說，現在全世界都在關注香港，這是與美麗島事件最大的不同點，香港眾志秘書長黃之鋒面對麥克風就能侃侃而談他們的訴求，當年雖然有像美麗島這樣的雜誌，灌輸很多理念性的東西，但在當時還是不太可能受國際關注。

「高雄暴力事件」33名被告被移送司法機關審判，圖為1980年4月16日上午調查庭提訊的10名被告，上排左起為周平德、楊青鑫、邱茂男、范政祐、陳博文；下排左起為王拓、張富忠、陳忠信、邱垂貞、魏廷朝。（中央社檔案照片）

●不可能一直把蔣當神拜 促轉應處理「中正廟」

總統蔡英文上任後，推動轉型正義工程。陳忠信認為，轉型正義要做到徹底、無遺漏很難，但「中正廟（中正紀念堂）、蔣陵（慈湖）這兩個你要處理，至少這是很有代表性的」。陳忠信說，在首都的首善之區弄一個「精神墳墓」在那裡，要怎麼談轉型正義？他也曾向文化部長鄭麗君表示，「這是大好機會來做精神性的轉型」，將中正紀念堂改造成國會園區，將來民眾要抗議就到那裡去，讓中正紀念堂作為以人民為中心的地方。

陳忠信曾在美麗島事件10週年時寫過文章，並以「邁向後美麗島的民間社會」為題，因為當時公民意識還沒成熟，因此他用的是「民間社會」；之後又經歷這30年，包括太陽花運動等，可以看出台灣的公民社會基本上已經成熟建立起來。

回顧起美麗島事件40週年，陳忠信說，某個心情是欣慰的，台灣經歷過相對於戒嚴那種舊政治的時代，「這是可以稱為新生代運動，而且獲得某種成果」，整個社會40年來是往前邁進，雖然還是有不滿，但前進的趨勢是存在的。（編輯：黃國倫）1081202

回顧起美麗島事件40週年，陳忠信說，某個心情是欣慰的，台灣經歷過相對於戒嚴那種舊政治的時代，「這是可以稱為新生代運動，而且獲得某種成果」。（中央社）