疫情影響境外傳輸減少 台灣PM2.5濃度降

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（中央社記者張雄風台北26日電）根據研究，台灣去年1至3月較108年同期細懸浮微粒（PM2.5）濃度大致呈改善趨勢，以高雄1月改善最多，推測與疫情期間民眾活動減少，且來自中國大陸境外傳輸的影響減少有關。

行政院環境保護署委託工業技術研究院進行「109年度推動兩岸空氣品質監測、模擬與污染管制交流」研究計畫，執行期間於去年9月起至今年9月止，日前公布成果。

根據報告，解析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣各類空氣污染物濃度變化趨勢，去年1月與108年同期相比，細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）及非甲烷碳氫化合物（NMHC）濃度皆呈現下降趨勢；臭氧（O3）及臭氧8小時的月平均濃度除了宜蘭，其餘地區皆呈現惡化情形。

報告中觀察去年1月至3月與108年同期PM2.5月平均濃度差異統計。北部及宜蘭空氣品質在1、2月呈現惡化趨勢，推估PM2.5濃度惡化原因，可能與當地氣象因素有關。

在彰化、雲嘉南及高屏地區，去年1月至3月PM2.5濃度與108年同期相比，皆有改善的趨勢，其中以1月高雄改善最多。

去年3月時，全台空氣品質皆是呈現改善趨勢，西半部地區大約改善2至6微克/立方公尺。推估因為疫情爆發期間民眾減少外出，中國大陸華東及華南地區3月PM2.5濃度在2年間也是呈現下降趨勢，表示台灣可能受到來自中國大陸境外傳輸的影響減少，造成PM2.5濃度改善。

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若是綜整全台PM2.5去年1月至3月數據，皆是改善情形，在1月可能同時受到疫情影響加上春節影響，導致1月改善幅度最多。

至於臭氧惡化的情形，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕說，臭氧生成過程複雜，主要是工廠、汽機車等排放的廢氣含有揮發性有機物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等前驅物，在陽光照射下生成，因此會針對VOCs、NOx等加強管制。（編輯：管中維）1101226