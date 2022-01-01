更多編輯台推薦新聞：
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事
產經

房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光
生活

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失
國際

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
2022跨年
新聞專題
2022跨年9/103

五月天跨年嗨翻高雄 周杰倫驚喜現身線上版開唱[影]

2022/1/1 12:45（1/1 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：相信音樂BinMusic

（中央社記者王心妤台北1日電）五月天昨晚在高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」演唱會，同時也邀金曲歌王周杰倫在線上演唱會驚喜現身。周杰倫更邀請五月天合作音樂作品，連歌名「Friday週五」都想好。

五月天此次線上演唱會以電影規格打造，採XR延展實境，耗時4個月。為了陪伴歌迷倒數，五月天一開始就演唱「離開地球表面」，並搭乘直升機出場，同時還拍下高雄港區、愛河畔等美景。阿信表示，「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌啊，就覺得在過去一年不管有什麼樣苦難，笑一笑就忘了。」

線上演唱會也邀請周杰倫演唱「傷心的人別聽慢歌」、「龍捲風」，6人也一起許下新年願望，石頭和冠佑希望大家都健健康康、平平安安。怪獸說：「我希望以後每年除了可以在線上跟大家見面，還可以在演唱會上面對面跟大家近距離見面。」瑪莎則幫歌迷催生周杰倫新專輯，讓周杰倫笑回想和五月天合作音樂作品，歌名就叫「Friday週五」。

實體演唱會上，怪獸則說，這幾年能夠舉辦演唱會都很不容易，每個人還要全程戴口罩，「但五月天每次辦演唱會，你們都還是會在，非常感謝。」冠佑則想到2015年，五月天沒有跨年開唱反而有點不習慣，「所以每次到這時都很珍惜，也很開心，五月天很大的幸運就是能跟你們度過。」

瑪莎則笑說希望大家不要保留體力，「都已經在一年的最後一天了，還要保留什麼體力啊？希望大家結束之後可以一起爬著出去。」（編輯：張芷瑄）1110101

樂團五月天在高雄舉辦「好好好想見到你」演唱會，同時也在線上版演唱會與金曲歌王周杰倫（左3）合體，一起陪伴歌迷跨年。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月1日
樂團五月天在高雄舉辦「好好好想見到你」演唱會，同時也在線上版演唱會與金曲歌王周杰倫（左3）合體，一起陪伴歌迷跨年。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月1日
延伸閱讀
101煙火秀點亮新年夜空360秒 全球首度展演展翅煙火陳昇第28度跨年開唱挺何韻詩 高喊祖國下輩子再去2022元旦新制一次看 基本工資調漲、教召延為14天太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光[影]五月天高雄跨年唱4場 5000張票免費邀醫護五月天高雄辦跨年演唱會？陳其邁：過幾天再跟大家報告
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀