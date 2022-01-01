五月天跨年嗨翻高雄 周杰倫驚喜現身線上版開唱[影]

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影片來源：相信音樂BinMusic

（中央社記者王心妤台北1日電）五月天昨晚在高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」演唱會，同時也邀金曲歌王周杰倫在線上演唱會驚喜現身。周杰倫更邀請五月天合作音樂作品，連歌名「Friday週五」都想好。

五月天此次線上演唱會以電影規格打造，採XR延展實境，耗時4個月。為了陪伴歌迷倒數，五月天一開始就演唱「離開地球表面」，並搭乘直升機出場，同時還拍下高雄港區、愛河畔等美景。阿信表示，「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌啊，就覺得在過去一年不管有什麼樣苦難，笑一笑就忘了。」

線上演唱會也邀請周杰倫演唱「傷心的人別聽慢歌」、「龍捲風」，6人也一起許下新年願望，石頭和冠佑希望大家都健健康康、平平安安。怪獸說：「我希望以後每年除了可以在線上跟大家見面，還可以在演唱會上面對面跟大家近距離見面。」瑪莎則幫歌迷催生周杰倫新專輯，讓周杰倫笑回想和五月天合作音樂作品，歌名就叫「Friday週五」。

實體演唱會上，怪獸則說，這幾年能夠舉辦演唱會都很不容易，每個人還要全程戴口罩，「但五月天每次辦演唱會，你們都還是會在，非常感謝。」冠佑則想到2015年，五月天沒有跨年開唱反而有點不習慣，「所以每次到這時都很珍惜，也很開心，五月天很大的幸運就是能跟你們度過。」

瑪莎則笑說希望大家不要保留體力，「都已經在一年的最後一天了，還要保留什麼體力啊？希望大家結束之後可以一起爬著出去。」（編輯：張芷瑄）1110101