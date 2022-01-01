泰國總理感謝各方成功舉辦跨年 盼新年經濟復甦

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泰國多處地方舉辦成功跨年活動，總理帕拉育感謝各方配合替未來的慶祝活動設下執行標準。圖為曼谷的百貨公司尚泰百貨（Central World）31日舉辦的跨年活動。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年1月1日

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（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）新的一年到來，泰國總理帕拉育感謝各方配合防疫措施，成功舉辦跨年活動，替未來的慶祝活動設下執行標準，他認為這也代表泰國已經準備好對國際開放，讓經濟完全復甦。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天晚間發布新年賀詞指出，在過去的一年間，泰國人民經歷了許多磨難，除了COVID-19疫情的反覆，多個地區還遭遇了自然災害，他感謝所有相關機構和部門以及民眾的支持與合作，才能夠讓大家平安度過難關，這體現出泰國人民的團結精神。

帕拉育指出，新的一年意味著新的起點，希望大家將去年的種種經歷當成經驗與教訓，轉變和調整生活模式，繼續團結一心克服困難。

帕拉育希望民眾在新年假期與家人和親朋好友能夠在遵守防疫與衛生規則的前提下相聚和慶祝，以確保這個新年給大家留下快樂和美好的回憶，祝福大家帶著內心的堅定與勇氣迎接新的一年。

由於擔心變種病毒Omicron擴散，曼谷市政府取消轄下單位舉辦的跨年活動，不過私人機構舉辦的活動只要已經得到政府許可仍可以照常進行，但必須遵守防疫規定。

曼谷就有好幾個由百貨公司舉辦的跨年活動，其餘觀光勝地如清邁、普吉以及巴達雅都有跨年活動，防疫措施包括所有人必須戴上口罩，工作人員和表演者要完整接種疫苗、限制入場人數以及民眾入場要進行快篩等。

總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天早上表示，帕拉育感謝各方合作配合執行防疫規定，讓跨年活動順利進行，今年跨年活動的成功，可以成為替未來的慶祝活動設下執行標準，這也代表泰國已經準備好往前邁進對國際開放，好讓經濟完全復甦。（編輯：黃自強）1110101