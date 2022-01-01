土耳其慶祝跨年不設限 燈飾妝點安卡拉節慶FU

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安卡拉巿政府沿巿中心圖納勒主要道路掛滿新年燈飾，妝點出濃厚節慶氣氛。跨年夜車流川流不息，形成一條長長的車河。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日

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（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）儘管COVID-19疫情顯著升溫，土耳其對跨年慶祝不設限。首都安卡拉夜店雲集的圖納勒和中心商業區柯澤賴擠滿出門倒數的人潮。巿政府以燈飾在街道上妝點出濃厚節慶氣氛。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株正在土耳其境內快速傳播，造成單日確診數於過去一週呈現倍增趨勢，昨天更通報4萬786起病例、163例病歿，為相隔逾8個月以來單日病例數再度突破4萬例，疫情顯著升高。

土耳其去年跨年全國封鎖80小時。今年則因兩劑疫苗接種率達83.14%，而且儘管感染率飆升，初步研判Omicron變異株不會導致住院率顯著升高，加護病房和插管病患沒有增加，當局對民眾跨年慶祝沒有特別設限。

在安卡拉，巿政府今年在圖納勒（Tunali）沿主要道路、在巿中心柯澤賴（Kizilay）十字路口上方垂掛新年燈飾，使得節慶氣氛特別濃厚。

但是有別於以往，當局今年跨年夜沒有禁止汽車穿越柯澤賴十字路口，並且架設拒馬封閉了民眾集會主要場所柯澤賴廣場，出門倒數的民眾只好擠在十字路口旁的人行道上歡呼和鼓掌，與行經車輛鳴按喇叭迎接新年相互輝映。

跨年夜安卡拉天氣晴朗，氣溫高於攝氏零度，許多民眾都上街送走驚心動魄、荷包縮水、讓他們開始過苦日子的2021年。

相較於去年元旦，土耳其貨幣里拉兌美元匯價於今年元旦貶值44%。因通膨飆升，百物皆暴漲，導致實質購買力大幅下滑，民眾普遍變窮，許多人都許下苦日子儘早結束的新年願望。（編輯：高照芬）1110101

有別於以往，安卡拉這個跨年夜沒有禁止汽車穿越巿中心柯澤賴十字路口，出門倒數的民眾只能擠在人行道上歡呼和鼓掌迎接新年。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日

有別於以往，安卡拉今年跨年夜沒有禁止汽車穿越巿中心柯澤賴十字路口，出門倒數的民眾只能擠在人行道上歡呼和鼓掌，與行經車輛鳴按喇叭迎接新年相互輝映。中央社記者何宏儒安卡拉攝 111年1月1日