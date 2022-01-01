跨年熱情不輸疫情 韓國線上線下同時歡慶新年

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即使跨年敲鐘儀式取消、氣溫降至最低零下10度，仍有許多不畏低溫的民眾來到位於首爾鐘閣十字路口的普信閣前等待跨年倒數。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年1月1日

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）受限於防疫措施，韓國各地跨年活動連續兩年取消，觀看日出的熱門景點出入也受到管制，但仍不敵民眾歡慶新年熱情，除線上活動外，線下現場也能看到不少民眾聚集。

首爾市最具代表性的跨年活動，普信閣敲鐘儀式今年也因疫情考量改為線上舉行，由首爾市長吳世勳、在東京奧運奪金的韓國女子射箭國手安山、「魷魚遊戲」中飾演靈魂人物吳一男的演員吳永秀、Rapper李泳之與市民代表參與敲鐘33次的儀式，為2022年揭開序幕。

為讓市民能更身歷其境的參與活動，首爾市政府結合元宇宙平台及360度VR服務，民眾可以在平台上欣賞虛擬世界中的普信閣與首爾廣場，進行虛擬迎新敲鐘活動，也可以360度VR服務觀賞位於鐘閣十字路口的普信閣全景，還能聽到普信閣鐘聲。

此外，首爾市政府也在海南土末村、南北韓非武裝地帶（DMZ）、仁川機場、浦項虎尾岬等各地日出景點敲打小型普信閣鐘模型，向在當地服役的軍人、居民及學生傳遞新年祝福。

今年跨年及日出時分氣溫降至最低零下10度，比去年更加多元化的線上跨年活動及日出直播服務讓民眾可以在家舒服過新年，包括觀賞國立公園在YouTube頻道上進行的智異山天王峰、雪嶽山大青峰、閒麗海上達牙公園、德裕山香積峰等4處日出直播。

KAKAO MAP等地圖應用程式也透過連接全國高速公路監視器畫面，讓使用者可以自行選擇觀看各地設置於臨海地區的監視器畫面，也有網友藉此發現日出秘境，被統稱為「CCTV日出勝地」。

不過，不畏低溫、為感受現場氣氛來到戶外的民眾仍不在少數。跨年前的普信閣前聚集人潮明顯比前一年來得多，現場管制狀況也較寬鬆，不再有來回巡邏的員警要求民眾不得喧嘩，比起前一年靜悄悄的迎接2021年到來，這次民眾可以齊聲倒數，更有跨年味。

元旦一大早前往海邊或山區公園觀看日出的人潮則與去年差不多，主要受到相關活動取消、大部分景點受管制影響，但仍有許多民眾提前預約日出勝地周邊住宿，趕在日出前駕車前往海邊，未受管制的特定地點也能看到人群聚集。（編輯：高照芬）1110101