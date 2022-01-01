千葉海邊齊聚近6萬人 迎日本2022年首道曙光[影]

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本今天約有6萬人造訪千葉縣銚子市海岸邊，搶先迎接日本2022年第一道曙光。

日本放送協會（NHK）報導，若不算高山與離島地區，千葉縣銚子市的犬吠埼是日本第一個迎接2022年曙光的地方。

儘管今天上午雲層擋住地平線，新年曙光依舊在7時前從雲縫間露臉，在場民眾紛紛拍照留念。

銚子市政府表示，今年迎曙光人潮約較去年增加2000人，總人數約5萬9000人。

來自東京的女性說，她凌晨一時就與丈夫開車抵達，一直待在車上等日出。談到新年願望，她說，去年在家工作變胖了，今年要減肥。

北海道最東邊的根室市納沙布岬，也是日本相當知名的迎曙光景點，雖然上午6時低溫僅攝氏零下7度，還是吸引約1400人到場等待新年曙光。

與家人一同來迎曙光的40多歲女性說，大約有10年沒來了，曙光非常漂亮、令人感動，希望新的一年家人相處融洽、大家身體健康。

位於大阪市的日本第一高樓「阿倍野Harukas」舉辦2022年新年曙光觀賞會，不少民眾攜家帶眷共襄盛舉。觀景台還設有「新春試筆」區域，供民眾揮毫寫下新年願望。

家住大阪市東住吉區的60多歲男性說，能看到新年曙光令人無限感慨，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，讓大家重拾過去生活，也祈盼新的一年對大家來說都是充滿希望且快樂的一年。

讀賣新聞報導，海拔2899公尺、被白雪覆蓋的八岳連峰主峰赤岳，今天可以看到不少登山客上山。赤岳有冬季營業的山屋，許多人以登山來跨年。

不過，接近山頂的山屋「赤岳展望莊」清晨低溫降到零下23度，且受強風影響，視線不佳，很多登山客放棄登頂迎曙光。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110101