北市防疫旅館3個案均染Omicron 疑為群聚感染

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（中央社記者張茗喧台北1日電）北市防疫旅館先後驗出3名COVID-19確診病例，指揮中心經基因定序，確定3人都染Omicron變異株，雖然有2到4個位點差異，但仍無法排除群聚感染可能性，將請專家進一步評估。

台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，中央流行疫情指揮中心緊急清空該防疫旅館，但是否為群聚感染仍有待病毒基因定序結果出爐才能研判。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天已確認案17058感染Omicron變異株，今天另外2人（案17085、17099）也確定感染Omicron變異株，即便如此，3人的病毒基因定序發現有2到4個位點的差異，並不完全相同，但仍無法排除旅館內群聚感染可能性。

莊人祥說，根據先前國際間研究，即便是家人間相互傳染，病毒基因仍可能有1到2個位點的差異，因此北市防疫旅館仍有可能是一起群聚事件，近日會再請專家進一步釐清，並研判可能感染途徑。

他指出，昨天已到旅館調查並進行門把等環境採檢，14處採檢結果均為陰性，另檢視個案發病日也發現個案發病日和可能傳播期間不太相符，還須持續查證，未來將交由專家討論後再做研判。

莊人祥強調，縱使無法確定是否為旅館群聚，指揮中心仍以群聚感染規格處理此次事件，第一時間清空該防疫旅館並採檢密切接觸者，目前81名密切接觸者當中，僅剩3人待採檢、3人檢驗中、1人陽性（案17099），其餘採檢結果均為陰性，顯示目前社區內沒有傳播疑慮。（編輯：陳政偉）1110101