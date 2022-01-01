1/1增21例境外移入 美國越南占大宗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北1日電）指揮中心今天宣布，國內本土病例零確診，另新增21例境外移入病例，以美國9例、越南6例占大宗；COVID-19疫苗接種方面，昨天共接種2.8萬劑疫苗，累計接種3503萬劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布新聞稿指出，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土零確診、無死亡病例，境外移入個案新增21例。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的21例境外移入個案為15例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，以美國9例最多、越南6例，埃及、寮國、瓜地馬拉、羅馬尼亞、烏克蘭及德國各1例。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計496萬1497例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含494萬2271例排除），其中1萬7050例確診，分別為2396例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

在疫苗接種方面，昨天共接種2萬8933劑COVID-19疫苗，其中包括353劑基礎加強劑，以及6052劑追加劑，累計接種3503萬842人次；人口涵蓋率第1劑79.99%、第2劑69.07%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.66%。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1110101