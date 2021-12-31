41例境外移入創新高 王必勝：非常嚴峻的警訊

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（中央社記者江慧珺台北31日電）指揮中心公布，今天國內新增41例境外移入個案，創疫情以來新高。衛福部醫福會執行長王必勝今天表示，「這其實是非常嚴峻的警訊」，邊境管理及居家檢疫須持續嚴謹執行。

中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增41例境外移入個案，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來單日境外移入新高。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝今天在臉書（Facebook）發文表示，漫長的疫情正好滿2年，迎來的是破2年來紀錄的41名境外移入確診個案，「這其實是非常嚴峻的警訊」。

王必勝指出，一方面代表世界各國疫情仍看不到高點，另一方面持續大量境外移入確診個案會對邊境防疫構成極大威脅，同時也大大升高了社區的風險；持續增加累積的確診病人，也讓醫療端壓力漸增。

針對這個狀況，王必勝提到，指揮中心注意到大多數的個案都是入境檢驗即確診，因此調整自明年1月4日0時起，入境者必須提供2天內核酸檢測（PCR）陰性證明，而且是以採檢日為主，此外邊境管理及居家檢疫當然要持續嚴謹執行。

王必勝表示，重要的是未完整接種疫苗民眾一定要儘量配合施打，在這年節氛圍活動豐富之際，也別忘了戴好口罩、勤洗手。

另針對最近幾起疑似防疫旅館群聚案件，王必勝提到，空氣流通度或空調設備相關狀況雖是可能原因之一，但他個人認為機率相對較低。

王必勝表示，適當充足的人力配置、工作人員對指引的遵從落實、感染垃圾的清運流程及人員接觸的監控，才是必須再三宣導並嚴格查核。

王必勝指出，令人憂心的新年及春節假期，希望靠大家的警覺及配合，能平安快樂地度過。（編輯：戴光育）1101231