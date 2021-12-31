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北市防疫旅館3例確診 已知1人染Omicron

2021/12/31 14:50（12/31 17:49 更新）
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指揮中心31日表示，北市防疫旅館染疫個案（案17058）確定感染Omicron變異株，另2人病毒定序最快明年1月1日出爐。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心31日表示，北市防疫旅館染疫個案（案17058）確定感染Omicron變異株，另2人病毒定序最快明年1月1日出爐。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）指揮中心今天表示，北市防疫旅館染疫個案（案17058）確定感染Omicron變異株，另2人病毒定序最快明天出爐，將以此研判是否為群聚感染，所幸其餘接觸者至今均為陰性。

中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿宣布，國內無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，也無死亡病例，但新增41例境外移入個案，創下抗疫2年以來境外移入新高。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，由於個案資料多，還有14例入境國家還在調查中，但的確是疫情發生以來境外移入病例最多的一次，主要是全世界疫情升溫，各國疫情快速上升的緣故。

台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，暫時不能說是群聚，仍待進行基因定序，釐清疫情狀況，目前防疫旅館已清空。

莊人祥指出，個案接觸者共有81人須採檢，其中防疫旅館同樓層驗出1人陽性，也就是案17099，其餘已知62人陰性、4人檢驗中、14人待採檢。

莊人祥說，根據確診個案最新病毒基因定序，案17058確定感染Omicron，其他兩人定序結果尚未出爐，最快明天就會有進一步結果，因此還無法確認是否為防疫旅館群聚感染；據統計，國內累計有60例Omicron境外移入個案。

莊人祥表示，目前整起事件共驗出3名確診個案，其中一人有回到家中進行居家檢疫，但家人採檢都是陰性，這幾天會持續確認檢驗狀況，暫時沒有觀察到疫情有擴散的跡象。（編輯：管中維）1101231

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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