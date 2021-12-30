Omicron成境外移入主流皆6天內攔截 解隔離不放寬

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指揮中心30日表示，Omicron已壓倒性成主流病毒，但目前境外移入都在6天檢疫期內攔截；專家會議決議，染疫解除隔離規定不比照美國放寬。圖為桃機入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北30日電）指揮中心今天公布最新境外移入病毒定序結果，新變異株Omicron壓倒性成主流病毒，但目前都在6天檢疫期內攔截；另專家會議決議，染疫解除隔離規定不會比照美國放寬。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案最新病毒定序結果。

羅一鈞說，本週新增完成38例定序，6例為最早在印度發現的Delta變異株，其餘32例皆為Omicron，顯示壓倒性趨勢。

截至目前，國內已累計59例Omicron境外移入病例，其中55人屬完整接種疫苗後突破性感染，3人僅接種1劑疫苗，1人未曾接種疫苗；而上述Omicron個案，逾8成在入境第0天機場採檢時檢出，其餘也都在入境6天內攔截。

羅一鈞也說，今天所公布定序的新增Omicron個案，包含1例台灣空手道代表團成員，該團總計13人確診，其中8人定序為Omicron，5人因病毒量過低無法完成定序。

羅一鈞也說，目前觀察全球流行疫情以Omicron較多，雖於入境1週內可成功攔截，但希望入境要隨時注意症狀，避免延遲通知或通報，延誤確診時效。

媒體詢問指揮中心指揮官陳時中，是否有把握春節前Omicron變異株不會進入社區。陳時中說，世上沒人敢講有把握，但會盡全力嚴陣以待。

陳時中說，目前有幾道防線，明年1月4日起，入境前PCR陰性報告限登機前2天內採檢，以及入境後深喉唾液PCR採檢，都可望篩選出確診者，防疫旅館也要守好，避免發生群聚，即便發生也要及時將人員移出清空。

陳時中說，目前看起來Omicron變異株潛伏期相對較短，故入境後的前7天是非常重要的防線，若集中檢疫所或防疫旅館發生群聚，又沒有及時被發現，病毒就可能進入社區，屆時工程浩大且風險增高很多。

媒體提問知名醫學期刊「新英格蘭醫學期刊（NEJM）」日前發布研究結果，施打疫苗者染疫可提早清除病毒。對此，羅一鈞說明，上述研究是針對最早在英國發現的Alpha變異株與Delta變異株，而Omicron是新興病毒株，清除病毒效果仍待觀察。

陳時中也說，疫苗清除病毒速度仍有須討論之處，但打疫苗可讓重症、致死率降低已是定論。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新建議，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。

羅一鈞也提到，國內有23例Omicron感染個案追蹤超過5天，其中17人達到Ct值大於或等於30的解除隔離標準，但這些人達到解隔離標準，是發病或採檢陽性後，最短第8天、最長要12天才能達到解隔離。

指揮中心發言人莊人祥說，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，若縮短隔離天數至5天，可能仍具傳染風險，對社區安全有影響，故專家決議不會比照美國，將沿用現行規定，即發病或採檢日滿10天，連續2次採檢Ct值大於等於30，才能解除隔離。（編輯：陳政偉）1101230

（指揮中心提供）