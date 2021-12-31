12/31境外移入增41例創新高 零本土、無死亡

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，也無死亡病例，但新增41例境外移入個案，創下抗疫近2年以來境外移入新高。

根據疾管署新聞稿：

指揮中心表示，今日新增41例境外移入個案，為16例男性、25例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國（14例，案17104-17106、案17112、案17113、案17115、案17116、案17118-17122、案17131、案17139）、菲律賓（2例，案17125、案17132）、法國（2例，案17117、案17124）、義大利（案17114）、肯亞（案17123）、喀麥隆（案17126）、瑞士（案17127）、印度（案17128）、阿拉伯聯合大公國（案17129）、烏克蘭（案17130）、越南（案17133）及柬埔寨（案17138）入境，另14例（案17100-17103、案17107-17111、案17134-17137、案17140）調查中，入境日介於今（2021）年12月16日至12月30日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,946,919例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4,927,473例排除），其中17,029例確診，分別為2,375例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1101231