北市跨年沒電子圍籬 柯文哲籲自主健康管理者待在家

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台北市長柯文哲表示，今年全台都在辦跨年活動、中央無法支援北市電子圍籬，請自主健康管理者待在家就好。圖為去年跨年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長柯文哲表示，今年因全台都在辦跨年活動、中央無法支援北市電子圍籬，若有自主健康管理者違規來跨年，的確很難抓到，拜託大家訴諸道德與良心，待在家就好。

台北市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，台北市長柯文哲說，去年此時只有北市在辦跨年晚會，因為資源集中、還比較有把握，「反而今年我內心還比較忐忑」。

柯文哲表示，此次因各地都在辦跨年，中央無法支援電子圍籬，他坦言若是自主健康管理者違規跑來跨年，「我抓不到你」，拜託大家秉持國民素質與良心，在家看電視就好。

柯文哲說，法律是道德的最後防線，不要每件事都要政府去抓，是非對錯觀念自己要有，如果抓到或被檢舉，市府當然就會開罰。

依傳染病防治法，居家隔離期滿的自主健康管理者，參加跨年活動，可處新台幣6至30萬元罰鍰；居家檢疫期滿的自主健康管理者則可處1至15萬。

柯文哲並鼓勵要參加跨年的民眾下載台北通App並綁定悠遊卡記名，直接刷卡入管制區比較快，並提醒管制區內禁止飲食、全程要戴口罩。（編輯：張芷瑄）1101230