元旦連假國道將湧車潮 國5最易塞連3天高乘載

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元旦連續假期，高速公路局研判國道將有大量跨年及旅遊旅次車潮，國道5號最易塞車，連續3天部分路段實施國5高乘載管制。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天起有3天元旦連續假期，高速公路局研判國道將有大量跨年及旅遊旅次車潮，國道5號最易塞車，連續3天部分路段實施國5高乘載管制。

高公局在網站上發布的「111年元旦連續假期重點壅塞時段及路段」預測，3天連假，國5易塞車時段都是從清晨到下午或上午到晚間，行車時間為平日5至7倍，其他國道易塞車時間較國5短，行車時間為平日3至5倍。

高公局將在元旦連假實施國5高乘載管制，分別是12月31日及111年1月1日，每天清晨6時至中午12時，於國5南港系統交流道南向入口匝道；111年1月1日及2日，每天下午2時至晚間9時，於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道。

元旦連假期間，高公局其他國道疏導措施，還包括；每天凌晨0時至5時全線暫停收費、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局也將在元旦連假，部分時段封閉部分入口匝道，包括：國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、國3西濱北向入口、國1虎尾北向入口，另現有開放路肩措施照常實施外，每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。（編輯：陳政偉）1101230