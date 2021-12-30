2022台北跨年晚會人數無上限 實名制登記、散場互動地圖一次看

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（中央社網站30日電）台北最HIGH新年城跨年晚會31日晚間在台北市政府前廣場舉行，由梁靜茹開場、A-Lin壓軸演出，卡司陣容還有木曜四超玩主持群、告五人、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車等大咖歌手團體，台北101周邊觀看跨年煙火的人數上看百萬。中央社整理台北跨年晚會活動周邊交通管制及疏運規畫，帶你看懂怎麼去現場又如何順利回家！

互動地圖操作說明🔍 請用兩指同時點擊拖曳地圖畫面

先找到地圖左上角的小箭頭，點下去後再依照需求選擇方框、打勾（口 → ☑），就會看到你需要的圖示囉。

使用手機／行動網路，也可以點選右上角「全螢幕」按鍵開啟Google地圖（若無法點選 請點我 ），登入Google帳號立即定位，在人潮中也不怕迷路。

防疫資訊👩‍⚕️👨‍⚕️

◎有發燒（額溫≧37.5度）或呼吸道症狀請勿參加

◎採實聯（名）制進場，記得攜帶手機

◎全程戴好口罩

◎除必要飲水外不得飲食

◎居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者及有疑似症狀的民眾不得參加

實名制進場方式說明🤳

台北市跨年晚會活動於松高路、松壽路及仁愛路設置3處管制點。（圖取自台北市觀光傳播局網頁tpedoit.gov.taipei）

持以下台北卡感應入場：

◎兒童優惠卡

◎學生卡

◎愛心卡

◎愛心陪伴卡

◎敬老卡

持台北通綁定之悠遊卡或使用台北通App掃描感應入場。（綁定方式點這裡）



影片來源：臺北市政府Taipei City Government

搭車、騎YouBike看這裡🚉🚍🚲

散場接駁車

1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路與延吉街口搭乘

2號線（往捷運公館站）：於基隆路文昌街口搭乘搭乘

3號線（往木柵、景美地區）：於松德路信義路口搭乘

▲服務時間：1月1日凌晨0時至1時30分

公車

共65線公車配合跨年延長收班，可至台北市交通局網站查詢，或點這裡看詳細班次。

台北捷運／建議搭乘站

往板橋、新莊、蘆洲：國父紀念館站

往南港、內湖：永春站

往淡水、中永和：信義安和站、象山站

往新店、松山：南京三民站

▲台北捷運跨年連續營運42小時不收班（小碧潭、新北投支線營運至1月1日凌晨0時）

周邊管制

市府轉運站

12月31日晚間7時管制車輛進出

晚間7時30分後客運不行駛，民眾須到替代站搭乘（詳細站點位置點這裡）

晚間9時30分起管制人潮只出不進，晚間10時淨空，1月1日清晨5時起恢復營運

晚間9時管制進出、晚間10時關閉：

◎捷運市政府站地下連通道

◎台北101／世貿捷運站4號出口連通道

◎微風信義百貨地下連通道

◎信義商圈空橋

◎信義路基隆路交叉口天橋

◎統一時代百貨及B2連通道

貓空纜車

跨年延長營運至1月1日凌晨2時

淡海輕軌

跨年班次詳情請至新北捷運官網查詢

桃園捷運

普通車營運至1月1日晚間11時，直達車維持原營運時刻表，詳請請至桃園捷運官網查看

台鐵

台鐵元旦連假加開107班次，詳情請至台鐵官網查看

高鐵

高鐵元旦加班資訊請至高鐵官網查看

YouBike

下午5時起管制區內陸續關閉，管制至1月1日凌晨3時起恢復營運

捷運市政府站（3號出口）無法借車，僅提供還車服務

管制期間建議停放場站：

1.0：松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、台北醫學大學

2.0：捷運大安站（4號出口）、捷運大安站（2號出口）、龍門廣場、台北醫學大學、松山家商、富台公園：松信路209號旁

開車、騎機車看這裡🚗🛵

交通管制區

第一階段（31日晚間7至8時，互動地圖綠色半透明區域內）：

松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段（31日晚間8至10時，互動地圖黃色框線區域內）：

除第一階段管制區域外，納入逸仙路（忠孝東路－仁愛路）及仁愛路（光復南路－逸仙路），車輛禁止進出。

基隆路車行地下道管制通行。

第三階段（31日晚間10時至1月1日凌晨3時，互動地圖紅色框線區域內）：

光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西、信義路、莊敬路以北，車輛禁止進出。

出城車輛走信義快速道路進城車輛僅能右轉松德路

管制區內禁止開車、騎機車、自行車

停車管制

時間：12月31日下午5時至1月1日凌晨3時

交通管制區內停車場：

晚間7時起只出不進

晚間8時起禁止進出

▲未能於管制時間前駛離之車輛，須至1月1日凌晨3時後始得離場

（編輯：林傑立）1101230