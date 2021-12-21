101跨年煙火秀360秒 全球首次秀「高空愛心」[影]

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（中央社記者曾智怡台北21日電）即將跨年，台北101今天宣布，跨年煙火大秀設計總時長360秒，將融合T-PAD燈網動畫，與1萬6000發煙火共同串聯演出，預估跨年期間人潮超越百萬。

台北101下午舉行跨年煙火大秀動畫記者會指出，今年煙火除延續去年「360度立體特效輪狀煙火」，更設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，並將4度把T-PAD燈網融入跨年煙火大秀的整體規劃中。

台北101預估，跨年煙火期間來客數將超越百萬人；近期策展活動也發揮人潮效益，人流已超越今年4月本土疫情前水準。

董事長張學舜致詞時說，這次煙火主題為「迎向美好未來」，主因人類近兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全球人類尚未恢復正常生活，尤其跨境旅行不容易，人們產生壓抑感，盼藉此跨年煙火向世人傳達療癒人心氣息。

張學舜指出，101團隊運用半年時間企劃煙火細節，回想初規劃時，台灣仍存在疫情侵擾，籌措資金並不容易，尤其感謝觀光局、台灣證券交易所、中國信託、中華電信、陽明海運等企業單位支持這項公益性質活動。

台北101補充，跨年煙火秀支持單位還包括義美食品、Foodpanda、韓國遊戲廠商NCSOFT、KIA汽車總代理、客委會等10家。

長達360秒的跨年煙火展演共分4個章節，其中第3章為「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」，並首次呈現高空愛心，傳達世界共好理念。（編輯：康世人）1101221