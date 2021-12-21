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2022跨年
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2022跨年4/28

機捷跨年不打烊 桃捷公司建議規劃一日輕旅行

2021/12/21 18:08（12/21 18:46 更新）
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桃園大眾捷運公司21日表示，為服務參加跨年晚會的旅客，機場捷運從31日上午6時至2022年1月1日晚間11時，普通車連續41小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月21日
桃園大眾捷運公司21日表示，為服務參加跨年晚會的旅客，機場捷運從31日上午6時至2022年1月1日晚間11時，普通車連續41小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月21日
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園大眾捷運公司今天表示，為服務跨年晚會旅客，機捷從12月31日早上6時起連續41小時不打烊疏運。桃捷公司建議民眾選購親子一日套票，除參加晚會也可規劃機捷沿線輕旅行。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，為服務參加跨年晚會的旅客，機場捷運從12月31日早上6時至2022年1月1日晚間11時，普通車連續41小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表，讓民眾不用煩惱回家的交通，散場期間也將視狀況加開班次疏運人潮。

桃捷公司指出，「2022Meet遇見桃園」跨年晚會，今年在A18高鐵桃園站前廣場舉辦，邀請金曲歌王李玖哲、歌后艾怡良、人氣歌手畢書盡、八三夭樂團等超強卡司帶來活力與魅力的演出。

桃捷公司表示，民眾可選購親子一日套票，不但可攜家帶眷看演唱會，還可規劃機捷沿線輕旅行。桃捷公司也提醒搭乘機捷的民眾，遵守實名制、全程戴口罩、保持社交安全距離，並歡迎使用車站詢問處酒精消毒，一起落實防疫直達美好2022。

桃捷公司說，緊鄰A17領航站的桃園陽光劇場將於25日開幕，文化局將在25日及26日，舉辦「呼喚地球人：太陽系最強演唱會來了！」開幕啟用演唱會，邀請董事長樂團、宇宙人、茄子蛋、徐佳瑩、蕭煌奇、盧廣仲等人接力嗨唱。開幕演唱會期間中午12時至下午6時搭乘機捷至A17領航站的民眾，桃捷公司將贈送每天限量200份的精美小禮品。（編輯：郭諭儒）1101221

桃園陽光劇場25日開幕，市府文化局25、26日將舉辦開幕啟用演唱會，活動當天中午12時至下午6時搭乘機捷至A17領航站的民眾，桃捷公司將贈送每天限量200份的精美小禮品。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月21日
桃園陽光劇場25日開幕，市府文化局25、26日將舉辦開幕啟用演唱會，活動當天中午12時至下午6時搭乘機捷至A17領航站的民眾，桃捷公司將贈送每天限量200份的精美小禮品。中央社記者吳睿騏桃園攝 110年12月21日
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