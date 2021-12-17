迎2022曙光 國家風景區、觀光遊樂業活動一次看

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（中央社記者余曉涵台北17日電）2022年即將到來，不少民眾規劃出遊跨年迎曙光，交通部觀光局整理6個國家風景區及3個觀光遊樂業者相關活動資訊，讓旅客安排行程。

觀光局國旅組科長陳軒弘今天在例行記者會中表示，全台及離島都有不少跨年或迎曙光活動，旅客可以選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽音樂饗宴，也可以選擇到梨山參加全台最高的跨年活動，欣賞原住民歌舞表演。

觀光局說，旅客也可選擇到谷關看表演、泡溫泉及賞風景，麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界則有表演及煙火秀可以讓旅客欣賞。

迎曙光部分，觀光局表示，東北角舉辦迎新年活動，旅客可以在宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看特有的龜山朝日，結束後還可到附近區域爬山、騎腳踏車並順遊到礁溪泡湯。

觀光局指出，中部民眾推薦可以到日月潭等待曙光迎接新年，並在水社碼頭市集、原聲天籟與音樂表演中跨年；南部民眾則推薦去阿里山參加欣賞高海拔、高品質及高水準的日出印象音樂會。

東部旅客可到台東三仙台遊憩區迎接本島第一道曙光外，此場域還結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集等；離島旅客則推薦可以到馬祖西莒島參加升旗典禮，在前線島嶼、百年古蹟及沙灘陪伴下迎接新的一年。（編輯：管中維）1101217