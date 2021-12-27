北市跨年31日下午5時起進場 自主健康管理者禁入

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市跨年晚會31日登場，市府今天表示，管制區下午5時起開放民眾完成實聯制、量體溫及消毒後進場，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者及有疑似症狀的民眾不得參加。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」即將在31日登場，台北市衛生局今天發布新聞稿表示，跨年活動從晚間6時開始，延續到隔天凌晨1時，考量人潮擁擠、長時間且會近距離接觸不特定人士，呼籲民眾配合5大事項。

衛生局表示，首先，管制區自31日下午5時起開放民眾消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制，並由工作人員蓋手章後進場。此外，服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並有額溫槍供民眾自主測量；所有流動廁所皆備有肥皂及洗手設備，廁所外部也增設供水站供民眾洗手。

衛生局進一步表示，如果為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疑似症狀的民眾，不得參加相關活動；具有相關旅遊史、職業別、接觸史、與確診者群聚紀錄的民眾，也建議避免參加跨年晚會，請於線上收看。

衛生局提醒，依據傳染病防治法，居家隔離期滿的自主健康管理者，參加跨年活動，可處新台幣6到30萬元罰鍰；居家檢疫期滿的自主健康管理者，可處1到15萬元罰鍰。

衛生局最後指出，參加的民眾出門前記得進食避免低血糖並注意身體保暖，且全程佩戴口罩、禁止飲食。此外，提醒民眾在人潮擁擠處要隨時留意身體變化、保持平穩的情緒，如有不適可就近尋求醫護站協助。

衛生局表示，活動當天將於市府1樓東區大廳市民服務中心設置傷病患留觀區，並於場地周邊設立7站醫護站，上方會放置可夜視並標有十字的空飄氣球；醫護站提供緊急醫療救護，請勿當成休息處。（編輯：張銘坤）1101227