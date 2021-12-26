天氣持續濕冷30日再降溫 跨年夜探14度

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天表示，一直到28日清晨都是濕冷天氣，3000公尺以上高山有飄雪的機會，下一波冷空氣30日下半天增強，預計跨年夜最冷約攝氏14度；東半部雲層厚，想看到元旦曙光的機會較低。

根據中央氣象局網站，今天午後離島氣溫持續探低，連江縣東引鄉下午2時30分達7度最低，金門縣烏坵鄉下午3時50分達9.3度；本島以桃園市楊梅區11度最低。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天至28日受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，愈晚溫度愈低，預估中部以北、東北部夜晚清晨低溫約12度，沿海空曠地區則會更低，其他各地約14至16度；預估28日白天會逐漸回溫。

林定宜提醒，今晚至明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣、金門縣局部地區可能有10度左右或以下氣溫發生。

林定宜表示，受到華南雲雨區東移影響，各地持續濕冷，北北基、宜蘭可能有局部大雨發生、大台北山區累積雨量可能達豪雨等級，預計水氣持續影響至28日清晨，28日上半天會逐漸減緩。

林定宜說，全台3000公尺以上高山都有飄雪機會，北部甚至在2500公尺就可能降雪；今天合歡山比較類似降下冰霰，這幾天水氣及溫度配合，不排除有機會能看見真正的飄雪。

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林定宜指出，29日天氣稍微緩和，30日下半天冷空氣再增強，預估強度在東北季風至大陸冷氣團等級，北部、東北部偏涼，中南部則是日夜溫差大，預計持續影響至明年1月2日。

林定宜表示，目前資料顯示，下一波冷空氣預計在跨年夜會達到最強，低溫約14、15度，提醒民眾注意保暖；至於想要看見元旦第一道曙光的民眾，由於東半部位於迎風面，可能雲層較厚、有降雨的可能，看見太陽的機會較低，西半部相對天氣較好，比較有機會看見曙光。（編輯：張雅淨）1101226