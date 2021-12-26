南投合歡山下冰霰 民眾等雪擠爆武嶺停車場

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大陸冷氣團南下，南投合歡山26日上午下起約5分鐘的冰霰，雖然只下了一下下，但上山民眾都覺得這趟還是很值得，還使用雨傘接住天空飄下的冰霰。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 110年12月26日

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（中央社記者吳哲豪南投26日電）南投合歡山今天上午約8時50分下起5分鐘冰霰，民眾以為是下雪，在合歡山松雪樓外驚呼讚嘆；合歡山武嶺停車場也客滿，員警則指揮讓車輛從停車場駛離。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏11度，並針對雙北、金門發布低溫特報。清晨台南以北及東北部地區低溫在攝氏13至15度，其他地區16、17度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低一些。

大陸冷氣團南下，許多民眾為了賞雪，今天凌晨就頂著低溫開車前往合歡山武嶺及松雪樓，等著欣賞雪景；合歡山今天上午8時50分左右開始下冰霰，在松雪樓停車場遊覽的民眾直呼「下雪了」。

至於合歡山武嶺亭，有民眾伸出手或使用雨傘，想要接住天空飄下的冰霰；也有人在武嶺亭拍照，想要留下值得紀念的一刻。

不過冰霰只下了約5分鐘後就停止，民眾接受媒體聯訪時說，他們凌晨5時就出發來到合歡山武嶺，冰霰雖然只下了一下下，但覺得這趟上山還是很值得。

南投縣警察局仁愛分局員警接受中央社記者訪問時說，許多民眾開車上山賞雪，合歡山武嶺停車場已經客滿，員警已在現場進行交通管制，引導車輛從停車場駛離，維持交通順暢。（編輯：謝雅竹）1101226