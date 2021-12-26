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北北基等8縣市低溫特報 局部地區探10度以下

2021/12/26 10:44（12/26 11:05 更新）
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中央氣象局26日更新低溫特報，苗栗以北、金門等8縣市局部地區有攝氏10度以下低溫發生。（中央社檔案照片）
中央氣象局26日更新低溫特報，苗栗以北、金門等8縣市局部地區有攝氏10度以下低溫發生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象局今天更新低溫特報，苗栗以北、金門等8縣市局部地區有攝氏10度以下低溫發生。

氣象局表示，今天至28日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。

今天上午至明天上午金門縣為橙色燈號，可能有持續10度左右或以下氣溫發生；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，可能有10度以下氣溫發生。（編輯：張雅淨）1101226

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

天冷有雨北台灣高溫僅14度 入夜後溫度更低

（中央社台北26日電）中央氣象局今天表示，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最明顯，白天高溫僅14度左右，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方；預計今天入夜後溫度會更低，中部以北及東北部地區僅12、13度。

氣象局網站發布訊息指出，今天在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雨。

氣象局表示，清晨台南以北及東北部地區低溫在攝氏13至15度，其他地區16、17度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，白天也很有冷的感覺，北台灣高溫僅14度左右，中部及台南、花東地區也只有18到21度，高屏則約23度。

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氣象局提醒，預計今天入夜後溫度會更低，中部以北及東北部地區僅12、13度，其他地區也只有14、15度，請大家務必做好保暖工作。

今天東北風明顯偏強，氣象局表示，台南以北、花東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，浪高可以來到5米左右；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請特別注意安全。（編輯：謝雅竹）1101226

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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