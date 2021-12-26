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雙北金門低溫特報 吳德榮：31日又一波冷空氣

2021/12/26 08:52（12/26 09:23 更新）
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根據氣象局網站，26日本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏11度，並針對雙北、金門發布低溫特報。（中央社檔案照片）
根據氣象局網站，26日本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏11度，並針對雙北、金門發布低溫特報。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為桃園市楊梅區攝氏11度，並針對雙北、金門發布低溫特報。氣象專家吳德榮指出，預計31日有另一波冷空氣影響，跨年夜及元旦清晨，氣溫明顯偏低。

中央氣象局發布低溫特報，今天至28日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今天台北市、新北市及金門縣局部地區可能有10度以下氣溫（橙色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為桃園市楊梅區11度；台北市則是南港區12度最低、新北市以瑞芳區11.6度最低。

另外，氣象局也發布豪雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市（南港區）、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至28日清晨受強冷空氣影響。今、明兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、亦有零星飄雨，山區較明顯。

吳德榮指出，今日氣溫續降，今晚、明晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右，應注意氣溫明顯偏低；3000公尺（合歡山、雪山、玉山等）以上高山，有飄雪機會。

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吳德榮說，28日白天至29日冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨；29日下半天至30日東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降。

吳德榮表示，31日另一波強度稍弱於目前這波、水氣較少的強冷空氣影響，氣溫續降，西晴東偶雨，跨年夜及元旦清晨，氣溫明顯偏低；元旦白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫稍回升；預報仍有不確定性，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1101226

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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