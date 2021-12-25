耶誕節玉山下雪步道溼滑 合歡山湧入等雪遊客[影]

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（中央社記者蕭博陽、汪淑芬25日綜合報導）今天是耶誕節，玉山降雪，玉管處提醒山友，注意步道路面溼滑及保暖，做好自身風險評估，不要勉強攀登；另外，賞雪勝地合歡山截至上午11時未見降雪，停車場停滿，遊客期待。

大陸冷氣團南下，低溫配合水氣，交通部中央氣象局玉山氣象站上午6時25分觀測到開始降雪，下了2分鐘，6時37分雪停，上午7時11分又再降雪，下了4分鐘，7時15分雪停，8時22分又再降雪。玉山國家公園管理處提醒，玉山主峰、北峰今天降雪，步道路面溼滑，欲前往玉山從事登山活動的山友須格外注意安全及保暖，更要留意天氣變化及步道積雪，做好自身風險評估。

玉管處發布訊息表示，若近日持續有降雪，或主峰線步道嚴重結冰、積雪深5公分以上或雪線達西峰下觀景台，不宜進行一般登山活動，管理處將適時執行雪地加強服務措施，排雲管理站、山莊人員將加強現場宣導與管制，請山友不要貿然攀登，以確保自身安全。

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海拔3275公尺的合歡山武嶺是台灣公路最高點，遊客開車就能輕鬆抵達高山，因此，合歡山一早也湧入等雪遊客，不過合歡山中午前未出現明顯水氣，氣溫也僅約攝氏2、3度，水氣與溫度條件未配合，當地工作人員尚未看見下雪，不過民眾遊興不減。

南投縣警察局仁愛分局表示，省道台14甲線上行車輛較多，位於公路指標約7.5公里處的大客車停車場未滿，但10.2公里處的停車場已停滿；昆陽、武嶺、合歡山莊停車場上午停滿，台14甲線16到32.7公里處車流順暢，目測武嶺地區天氣晴天轉陰天。（編輯：李錫璋、黃世雅）1101225