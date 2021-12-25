台北新北金門低溫特報 局部地區探10度以下

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）交通部中央氣象局發布低溫特報，今天晚間到明天台北市、新北市及金門縣局部地區有攝氏10度以下氣溫發生機率。

根據 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下、明天到28日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意室內通風及用電安全；預防低溫導致呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：李明宗）1101225